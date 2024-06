Eusalp: il Friuli cala un tris con il Trentino e vola in finale

Il Friuli Venezia Giulia supera con un rotondo 3-0 la Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Trento e stacca il pass per la finale 1°-2° posto del Torneo Eusalp, competizione internazionale riservata alla categoria under 16 in corso nelle Giudicarie, nel Trentino sudoccidentale. L'esultanza dei giocatori del Friuli Venezia Giulia (foto Martina Massetti)

La squadra di casa, uscita dal campo con l’onore delle armi, prenderà invece parte alla sfida valevole per il 7°-8° posto, in programma alle 9 a Spiazzo Rendena.

Nell’attesa gara disputata sul campo di Creto, la terza e ultima della fase a gironi, parte bene la squadra trentina, che era reduce dai pareggi contro Bolzano e Piemonte Val d’Aosta. È il 5’ quando Polli pesca a centra con un calibrato cross Venditti, che non arriva sul pallone per un soffio. Il Friuli Venezia Giulia, spinto dal suo dinamico capitano Pittioni, si scuote e al 18’ trova il gol del vantaggio. La punizione vincente di Bagnoli, che sigla il primo gol friulano (foto Martina Massetti)

La rete nasce da una punizione dal lato corto di destra dell’area trentina: della battuta s’incarica Bagnoli, la cui conclusione mancina aggira la barriera e gonfia il sacco beffando Berlanda, appostato sul secondo palo.

La squadra trentina di mister Grandi lotta, ma al 25’ è costretta a capitolare per la seconda volta. Al 25’, lo sgusciante Pittioni guadagna il fondo e trova a centro area Munini. Il numero 10 della selezione friulana trova i giusti tempi per l’inserimento e gira il pallone sotto la traversa con un tocco di precisione, prendendosi i meritati applausi del pubblico presente in tribuna.

A inizio ripresa arriva il gol che chiude anzitempo i conti. A metterlo a segno è Sgambella, che approfitta di un non perfetto disimpegno difensivo della retroguardia trentina, riceve il pallone a centro area da un compagno, se lo aggiusta e infila il portiere avversario con un tiro sul primo palo: 3-0. Il portiere trentino Berlanda impegnato in un'uscita di piede (foto Martina Massetti)

Al 9’ Savorgnano mette alla prova i riflessi di Berlanda, che si salva in corner con un ottimo intervento. Il match, dall’esito ormai segnato, rimane comunque godibile fino al termine. Merito dei ragazzi di Grandi, che provano a spingersi in avanti e si rendono pericolosi con alcune azioni in velocità, mancando però di precisione negli ultimi 20 metri.

L’occasione per muovere il punteggio, per la formazione di casa, matura al 33’ sugli sviluppi di un corner: il pallone finisce sui piedi del subentrato Nones, che trova il giusto impatto con il pallone ma anche la deviazione di un difensore avversario, provvidenziale per salvare la porta difesa da Grizonich, gettato nella mischia nel finale al posto del titolare Venuti.

Domani, domenica 16 giugno, è in programma l’atto conclusivo del torneo. La finalissima per il titolo andrà in scena alle 11 sul campo di località Sesena, a Tione di Trento: ad affrontarsi saranno le selezioni di Friuli Venezia Giulia e Baviera, le vincitrici dei due gironi, rispettivamente A e B.

Il tabellino

FRIULI VENEZIA GIULIA – CPA TRENTO 3-0

RETI: 18’ pt Bagnoli, 25’ pt Munini, 3’ st Sgambella

FRIULI VENEZIA GIULIA: Venuti (29’ st Grizonich), Bagnoli, Bazzoli (16’ st Zaninotto), Cekani (20’ st Moro), Chezza, Lanzilli, Munini (8’ st Verardo), Pittioni (25’ st Guglielmucci), Sambaldi (22’ st Volpatti), Savorgnani (12’ st Polla), Sgambella. All. Tormena

CPA TRENTO: Berlanda, Corradi, Kamberaj, Manica, Polli (11’ st Bonetti), Rocca, Rustani (6’ st Ravagni), Said (6’ st Bettega), Tolettini (25’ st Nones), Tomasi (12’ st La Grutta), Venditti (6’ st Zimelli). All. Grandi

ARBITRO: Salladina di Trento (Guerrieri e Mouizina di Trento)

NOTE: partita giocata sul campo di Creto. Corner: Cpa Trento 5, Friuli Venezia Giulia 2

LA FOTOGALLERY DELLA PARTITA (foto Martina Massetti)