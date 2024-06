Torneo Eusalp: prima giornata all'insegna dei pareggi

Terminano tutte in parità le sfide della prima giornata del Torneo Eusalp, competizione internazionale riservata alla categoria under 16 che fino a domenica animerà le Giudicarie, nel Trentino sudoccidentale.

La giornata inaugurale proponeva l'atteso derby tra le Rappresentative del Comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, che hanno chiuso la combattuta contesa a reti bianche. Tanto agonismo sul campo di Creto, ma poche occasioni da gol, complice l’alta posta in palio. Nella prima frazione di gioco sono i trentini a farsi preferire, quanto meno sotto il profilo dell’intraprendenza, mentre nella ripresa sono saliti di tono gli altoatesini, vicini al colpo da tre punti nel finale con Obeng, gettato nella mischia nel finale da mister Obrist.

Nell’altro incontro del girone A, la selezione del Friuli Venezia Giulia ha impattato con i pari età del Piemonte Val d’Aosta a Darzo. A passare in vantaggio, al 22’ del primo tempo, è stata la selezione piemontese-valdostana, a segno con Heinzen Manduca. A sistemare le cose per i friulani, al 32’ della ripresa, ci ha pensato il subentrato Volpatti.

Doppio segno X anche nelle due gare del girone B. Particolarmente avvincente quella che ha visto confrontarsi Veneto e Baviera: nel primo tempo c’è stato un doppio botta risposta, con i bavaresi due volte avanti nel punteggio grazie alle marcature di Gindel e Yüksel, ai quali hanno risposto Casanova e Da Rold.

In apertura di secondo tempo, invece, è stata la formazione di mister Bedin a mettere davanti il naso, portandosi sul 3-2 con Bertoldo, a precedere la rete del definitivo 3-3, maturata al 19’ per effetto di una giocata di Kollmann.

Si è chiusa sul risultato di 1-1, infine, il match tra Lombardia e Liguria. Quest'ultima è passata in vantaggio poco prima del riposo (al 32') con Ceccolini, mentre il gol dell'1-1 della formazione lombarda ha portato la fima di Cirasella, in rete al 27' della seconda frazione di gioco.

Oggi il torneo prosegue con la seconda giornata. Il fischio d'inizio delle partite è in programma sempre alle 17.30. Nel girone A, la Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Trento se la vedrà a Darco con il Piemonte Val d'Aosta, mentre la squadra di Bolzano affronterà a Creto il Friuli Venezia Giulia.

Nel girone B, invece, Liguria e Veneto si affronteranno sul campo di località Rotte a Ponte Arche. A Spiazzo Rendena, infine, terrà banco la sfida tra Baviera e Lombardia.

I risultati della prima giornata

GIRONE A

Cpa Trento – Cpa Bolzano 0-0

Piemonte Val d’Aosta – Friuli Venezia Giulia 1-1

Reti: 22’ pt Heinzen Manduca (P), 32’ st Volpatti (F)

La classifica: Piemonte Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Cpa Trento e Cpa Bolzano p. 1.

GIRONE B

Lombardia – Liguria 1-1

Reti: 32’ pt Ceccolini (Li), 27’ st Cirasella (Lo)

Veneto – Baviera 3-3

Reti: 8' pt Gindel (B), 15’ pt Casanova (V), 16' pt Yüksel (B), 28’ pt Da Rold (V), 3’ st Bertoldo (V), 19 ' st Kollmann (B)

La classifica: Veneto, Baviera, Liguria e Lombardia p. 1.

Il programma di venerdì 14 giugno (ore 17.30)

Girone A

Bolzano - Friuli Venezia Giulia (a Creto)

Piemonte VdA – Trento (a Darzo)

Girone B

Liguria - Veneto (a Ponte Arche)

Baviera - Lombardia (a Spiazzo)