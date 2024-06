Torneo Eusalp: finisce a reti bianche il derby Trento-Bolzano

Finisce con un pareggio a reti bianche l’atteso derby tra le rappresentative dei comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, che chiudono sullo 0-0 la sfida valevole per il primo turno del Torneo Internazionale Eusalp, iniziato oggi nelle Giudicarie. Sul campo di Creto ha vinto l’agonismo, che non è certo mancato. A latitare sono state emozioni e le occasioni da rete: il risultato finale è lo specchio fedele di quanto visto in campo, seppur nel finale gli altoatesini di mister Obrist abbiano sfiorato il colpaccio.

Il match si apre nel segno della rappresentativa trentina, che si affida spesso alla verve di Kamberaj, pericoloso con le sue scorribande sulla corsia di destra. Al 6’ il numero 6 della formazione di casa guadagna il fondo e mette al centro un pallone invitante, che attraversa tutta l’area di rigore avversaria, senza però trovare alcun compagno di squadra pronto per la deviazione vincente. Poi è Venditti ad avere sulla testa la palla del possibile vantaggio, ma la sua incornata è troppo debole e centrale per impensierire l’attento Perrissinotto.

La squadra di mister Grandi è più propositiva, ma manca di precisione nei 20 metri finali. Gli altoatesini agiscono di rimessa, cercando di far valere la loro fisicità, e nelle fasi centrali della prima frazione si rendono pericolosi. Pompermaier pennella un velenoso cross da calcio d’angolo, che trova la deviazione di un compagno in mischia, ma Manica sventa la minaccia, salvando sulla linea di porta.

Poco dopo è ancora Pomermaier a salire in cattedra con un tiro dalla distanza: Berlanda para in due tempi, senza troppi patemi d’animo.

Nell’ultimo quarto d’ora prima del riposo succede poco o nulla. Nella ripresa le occasioni da annotare sono ancor meno e si deve attendere fino al 18’ per il primo sussulto, quando Manica stende il neoentrato Esmaiil, lanciato a rete. Il numero 8 della rappresentativa trentina rimedia un cartellino giallo, tra le proteste della panchina avversaria.

La conseguente punizione dal limite non produce effetto, al pari della conclusione da posizione defilata tentata da Bajgora. I cambi operati da Obrist danno nuova linfa alla manovra della sua squadra: Esmaiil chiama alla parata in presa bassa Berlanda, mentre a un minuto dal termine del tempo regolamentare è Obeng a sfiora il colpo da tre punti con un radente a fil di palo.

È l’ultima emozione del match, che regala un punto ciascuno alle due contendenti, ora chiamate a giocarsela con le altre due squadre inserite nel girone A, ovvero Friuli Venezia Giulia e Piemonte, che nel confronto odierno hanno chiuso anch’esse sul punteggio di parità (1-1).

La Rappresentativa del comitato provinciale autonomo di Trento domani se la vedrà con la selezione del Piemonte Val d’Aosta (ore 17.30 a Darzo), mentre quella del comitato provinciale autonomo di Bolzano affronterà sempre a Creto il Friuli Venezia Giulia. La Rappresentativa del Comitato provinciale autonomo di Trento

Il tabellino

CPA TRENTO – CPA BOLZANO 0-0

CPA TRENTO: Berlanda, Bonetti (14’ st Ravagni), Corradi, Gigliotti, Kamberaj, Manica, Rocca, Said, Sebastiani (19’ st Rustani), Tolettini (12’ st Polli), Venditti (12’ st Zimelli). All. Grandi

CPA BOLZANO: Perrissinotto, Prosch, Spitaler, Plunger, Cristelli, Volgger, Theiner (29’ st Obeng), Bajgora (24’ st Meraner), Bonato, Hinteregger, Pompermaier (13’ st Esmaiil). All. Obrist

ARBITRO: Yassam di Arco Riva (Santini e Amistadi di Arco Riva)

NOTE: ammoniti Rocca, Gigliotti, Manica (T), Hinteregger (B). Corner 3-1 (T). Recupero: 0’ + 3’.

