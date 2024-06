Varato stamattina il calendario del Torneo Eusalp

Le rappresentative del Trentino e dell’Alto Adige nel girone A insieme a quella del Friuli Venezia Giulia e a quella del Piemonte e Val d’Aosta, mentre le selezioni di Lombardia, Veneto, Liguria e della Baviera daranno vita al girone B. Si è alzato ufficialmente questa mattina, con la rituale composizione dei due raggruppamenti attraverso il sorteggio, il sipario sulla sesta edizione del «Torneo Internazionale Eusalp» di calcio, riservato alla categoria allievi under 16.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Figc in collaborazione con l’associazione Piazza Viva, si svolgerà dal 13 al 16 giugno sui campi sportivi di Ponte Arche, Pieve di Bono, Spiazzo Rendena, Darzo e Tione, seguendo una formula ormai consolidata, che prevede una prima fase nella quale le quattro compagini di ogni girone sfideranno le altre tre, ed una fase finale che metterà di fronte le prime, seconde, terze e quarte classificate di ogni raggruppamento per dare vita ad altrettante finali per comporre la graduatoria conclusiva. La composizione dei gironi e quindi del calendario ha avuto luogo oggi nella sede del Comitato di Trento, alla presenza del presidente Stefano Grassi e dei consiglieri Marco Rinaldi e Paolo Guaraldo, seguita in diretta streaming da tutti gli altri comitati coinvolti.

Prima che i palloni comincino a rotolare sui campi delle Giudicarie tutti i riflettori saranno però puntati sulla cerimonia inaugurale di mercoledì pomeriggio, che sarà ospitata dall’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Lorenzo Guetti di Tione a partire dalle ore 17. Saranno presentate le otto formazioni che si sfideranno a partire dal giorno dopo e saranno salutate dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e da un ospite di eccezione quale Cesare Prandelli, commissario tecnico della nazionale italiana dal 2010 al 2014.

Un altro momento importante è rappresentato dalla mattinata dedicata al “calcio integrato”, organizzata dal Comitato trentino insieme a Lizzana, Tione, Calcio Insieme e Consolida. Sabato 15 dalle ore 10, al centro sportivo Sesena, i ragazzi saranno coinvolti in sfide tecniche e partitelle, per poi ritrovarsi a pranzo con genitori e collaboratori. Si tratta di un primo passo verso la costruzione di un progetto di integrazione che sarà sviluppato nei prossimi anni.

Il «Torneo Internazionale Eusalp» è patrocinato dall’Assessorato allo Sport della Provincia Autonoma di Trento, dalla Comunità delle Valli Giudicarie, dai B.I.M. della Valle del Chiese e del Sarca, dai Comuni di Comano Terme, Pieve di Bono-Prezzo, Tione di Trento, Spiazzo Rendena, Caderzone Terme e Storo. Collaborano anche le associazioni sportive Comano Terme e Fiavè, Pieve di Bono, Tione, Pinzolo Valrendena e Settaurense 1934.

Il calendario del 6° Torneo Internazionale Eusalp