Nosa Obaretin: «Siamo orgogliosi del percorso compiuto»

Nosa Obaretin è stato uno dei grandi protagonisti della seconda parte di stagione del Trento. Nato nel gennaio 2003, il giovane e talentuoso difensore italo-nigeriano è arrivato in prestito la scorsa estate dal Napoli Primavera. Un classico difensore centrale che si è rivelato ottimo anche sull'out mancino, capace di agire sulla fascia come terzino di spinta. Con l'arrivo di Francesco Baldini in panchina, dopo un girone d'andata tra luci e ombre, Obaretin si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere trentino. Il biglietto da visita parla di ottimi numeri: 35 presenze, 2 gol e un assist contro l'Atalanta Under 23 nei playoff. La sua importante mole fisica unita ad una buona tecnica e il colpo di testa, anche in virtù del senso di posizione, lo hanno portato ad essere un elemento di grande spessore. Obaretin si è raccontato ai nostri microfoni.

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube