Francesco Baldini non è più l'allenatore del Trento

Francesco Baldini saluta Trento. Gli aquilotti sono alla ricerca di un nuovo allenatore. L'ex tecnico di Vicenza e Perugia aveva portato i gialloblù ai playoff, al termine di una bella rimonta nel girone di ritorno.

Il Trento comunica che, alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non proseguirà il rapporto di lavoro con l’allenatore della Prima Squadra, Francesco Baldini.

Di seguito il comunicato della società di via Sanseverino: «Il presidente Mauro Giacca, il Consiglio di Amministrazione e la Dirigenza tutta, ringraziano Baldini e il suo intero Staff per il lavoro svolto con professionalità durante questi mesi. A loro i migliori auguri per il futuro personale e professionale».