Nel weekend l'Aquila Trento ospita l'11° Torneo Ettore Buccella

I pulcini del Lavis, vincitori dell'edizione 2023

Torna nel fine settimana l'appuntamento con il Torneo Ettore Buccella, kermesse per la categoria pulcini organizzata dall'Aquila Trento. Saranno otto le compagini che tra sabato e domenica si confronteranno sul sintetico dell'Orione, il rettangolo di gioco posto tra via Ghiaie e via Maso Smalz, per l'undicesima edizione dell'evento ideato dal sodalizio del presidente Giorgio Facchinelli in ricordo di uno dei fondatori della storica società (la fondazione risale al 1945) del rione San Giuseppe.

Le prime partite scatteranno alle 15 di sabato, con il lungo pomeriggio che sarà dedicato ai raggruppamenti della prima fase: nel girone A apriranno le danze Azzurra e Alense, seguite da Bassa Anaunia e Rotaliana, mentre nel B scenderanno in campo inizialmente i padroni di casa dell'Aquila Trento e i lagarini della Virtus Rovere, con il secondo match che vedrà invece sfidarsi Virtus Trento e Lavis. Nella giornata di domenica, dalle 10 del mattino sino al pomeriggio, si giocherà invece la fase finale che andrà a designare la squadra che nell'albo d'oro del Torneo Ettore Buccella succederà al Lavis, compagine che ha primeggiato nel 2013.