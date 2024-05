MolvenoSpor e Marco a duello per la Coppa Casse Rurali Trentine

Si gioca mercoledì sera a Lavis (calcio d'inizio alle 20) la finale di Coppa Casse Rurali Trentine di Prima Categoria. Il trofeo riservato alla penultima divisione del nostro calcio torna dopo un anno di stop, e in campo nell'ultimo atto ci saranno anche i campioni in carica del Marco, che nel 2022 superarono ai rigori la Condinese. A provare a sfilare la Coppa dalle mani dei lagarini sarà il MolvenoSpor.

Se in quell'occasione i pronostici sembravano tutti dalla parte dei chiesani, lanciati verso la Promozione ma beffati a Riva del Garda dai rossoneri all'epoca guidati da Paolo Campo, stavolta le due compagini si presentano all'appuntamento in perfetto equilibrio: il Marco di mister Davide Zoller condivide infatti con il MolvenoSpor di Fabio Calliari (subentrato meno di due mesi fa ad Andrea Scapin) e con l'Avio la vetta del tiratissimo girone A di Prima. Tra l'altro i rossoneri lagarini e i rossoblù dell'Altopiano si ritroveranno domenica a Molveno per un cruciale match valido per la terzultima giornata di campionato. L'esultanza del MolvenoSpor per uno dei 70 gol segnati in campionato

MolvenoSpor

Allenatore: Fabio Calliari

Posizione in campionato: 1° posto nel girone A

Ruolino di marcia: 20 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte (62 punti), 70 reti fatte e 30 subite

Miglior marcatore in campionato: Davide Dalfovo (23 gol)

Cammino in Coppa: MolvenoSpor-Carisolo 2-0, MolvenoSpor-Pinzolo Valrendena 2-0 (quarti di finale); Gardolo-MolvenoSpor 1-1, 3-5 d.c.r. (semifinale) Riva del Garda, 18 maggio 2022: i festeggiamenti del Marco per la Coppa

Marco

Allenatore: Davide Zoller

Posizione in campionato: 1° posto nel girone A

Ruolino di marcia: 19 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte (62 punti), 55 reti fatte e 20 subite

Miglior marcatore in campionato: Matteo Azzolini (18 gol)

Cammino in Coppa: Marco-Athesis 3-2, Marco-Avio 1-0 (quarti di finale); Marco-Tesino 6-3 (semifinale)

La finale

Stadio: Mario Lona di Lavis

Data e ora: mercoledì 8 maggio, ore 20