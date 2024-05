Il Trento inizia i playoff con l'Atalanta

Appuntamento con la storia. Per la squadra guidata da Francesco Baldini, grazie al decimo posto finale nel girone e il conseguente accesso ai playoff, questa sera ci sarà una partita speciale. Alle ore 20.30, infatti, i gialloblù affronteranno l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto, formazione arrivata quinta in classifica. In quello che è il primo turno dei playoff, ossia il torneo post season durante il quale le migliori squadre della Serie C Now si giocano l’approdo alla Serie B. Si giocherà, dunque, domani, martedì 7 maggio, alle ore 20.30 allo Stadio di Caravaggio. La sfida sarà in gara secca con due risultati a favore dei padroni di casa. Il Trento, infatti, per continuare il proprio percorso stagionale, dovrà vincere entro i 90 minuti di gara. In caso di pareggio non si disputeranno i tempi supplementari ma avanzerà al turno successivo l’Atalanta Under 23. Comunque vada la gara, per il Club trentino, si tratta di un traguardo storico che conferma i continui progressi realizzati negli ultimi anni. Per quanto concerne invece i dati statistici, esiste un solo precedente tra le due squadre in casa nerazzurra. Si tratta di quello di quest’anno e che ha visto imporsi i lombardi per 1-0. Per la sfida non ci saranno i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Daniele Di Giorgio (2005); Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Luca Ferri (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro L’Atalanta Under23: «Questa settimana è stata un po’ diversa dalle altre: ieri abbiamo svolto un allenamento a porte aperte al quale sono venuti a sostenerci anche i nostri tifosi. È stato un momento importante e che ci ha caricati ulteriormente in vista della sfida di domani. Per la gara contro l’Atalanta Under 23, avremo tutti i ragazzi a disposizione. Il gruppo si è allenato al meglio in vista di quest’importante partita. Ho sempre detto che questo, per noi, è come un giro sulla giostra. Saremo noi, poi, a doverci meritare un nuovo giro oppure a dover scendere dopo la gara di domani. Siamo nel momento più importante della stagione e il fatto che possa avere tutti a disposizione mi consente di poter fare le migliori scelte possibili. Per passare il turno dovremo per forza vincere: non dobbiamo però farci condizionare da quest’aspetto. Dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, senza caricarci di pressioni. Negli occhi dei ragazzi ho visto grande voglia e determinazione. Sono fiducioso per l’incontro di domani: sono convinto che i ragazzi faranno una buona partita».