Il Südtirol va a Pisa per cercare di avvicinarsi ai playoff

Dopo aver conquistato tre punti preziosi nell’avvincente match interno con la Ternana di mercoledì scorso, che hanno permesso di blindare, con due turni d’anticipo, la permanenza in categoria con l’avvallo della matematica, i biancorossi si accingono ad affrontare la 19ª e ultima trasferta.

Il Südtirol nel 18° del girone di ritorno del campionato di Serie BKT sarà di scena sul terreno dello Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani per incontrare il Pisa. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 5 maggio.

La formazione di mister Federico Valente ha centrato con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato cadetto l’obiettivo principale della stagione, ovvero la salvezza. Il successo nell’avvincente ed emozionante gara casalinga con la Ternana consente al club biancorosso di guardare alla terza stagione di fila in serie B e di giocare le ultime due partite, rispettivamente a Pisa e con il Palermo, con la possibilità di cullare addirittura il sogno playoff.

Infatti, guardando avanti in classifica, l’FCS si trova attualmente in nona posizione con 46 punti, insieme alla Reggiana, a due lunghezze dal Brescia, attualmente all’ottavo e ultimo posto utile per accedere ai playoff e a tre dalla Sampdoria.

Il Pisa, reduce dallo stop subito sul campo della Cremonese, è un punto dietro ai biancorossi, in condominio con Cosenza e Cittadella. Le ultime due giornate saranno decisive.