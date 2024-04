Il Südtirol a Modena a caccia di punti per i playoff

I biancorossi si accingono ad affrontare il sedicesimo turno del girone di ritorno sul terreno dello Stadio Alberto Braglia di Modena per incontrare i canarini padroni di casa. Calcio d’inizio alle ore 14.00 di oggi, sabato 27 aprile.

La formazione di mister Federico Valente è reduce dal pareggio interno conseguito sabato scorso al “Druso” contro il Cittadella: quinto risultato utile casalingo di fila, terzo consecutivo e undicesimo posto in classifica, attualmente all’ottavo e ultimo posto utile per l’accesso ai playoff, Sono sette le lunghezze che separano la squadra dalla zona rovente-playout.

Il Modena occupa attualmente la dodicesima posizione, in condominio con la Reggiana, tre punti dietro i biancorossi, con un punto più del Cosenza, e tre più della Ternana, attualmente sopra di una lunghezza rispetto a Bari e Spezia, al momento in zona playout. I canarini emiliani, guidati dallo scorso 14 aprile da mister Pierpaolo Bisoli, allenatore biancorosso nel campionato cadetto scorso e fino all’inizio di dicembre, provengono dal pareggio a reti inviolate conseguito sabato scorso sul campo dell’Ascoli.