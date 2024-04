Coppa Trentino, stasera a Cles e a Rovereto le semifinali

Si decideranno stasera le finaliste di Coppa Trentino, competizione che da due anni mette a confronto tutte le società dilettantistiche della provincia: lo scorso anno ad alzare il trofeo fu il Lavis, quest'anno uscito anzitempo dal tabellone. E se dodici mesi fa il Calisio di Promozione riuscì ad arrivare fino alla semifinale, stavolta al penultimo atto sono giunte solamente compagini di Eccellenza, il massimo campionato regionale. Ulteriore novità, il fatto che in questa edizione pure le semifinali sono previste in gara secca: se al 90' il risultato sarà di parità, si calceranno direttamente i rigori. Matteo Pecoraro (ViPo Trento) cercherà il gol dell'ex

A Cles l'Anaune Val di Non ospita il Levico Terme, squadra che in dicembre ha già vinto la Coppa Italia provinciale. Al Quercia, intanto, il Rovereto se la vedrà con la ViPo Trento. Sulla carta entrambi i pronostici sono all'insegna dell'incertezza, quindi ci si attende due sfide tutte da vivere, con i vari allenatori che molto probabilmente schiereranno la migliore formazione possibile vista la tranquilla posizione in campionato.

Il programma (mercoledì, ore 20)

ANAUNE VAL DI NON – LEVICO TERME (a Cles)

ROVERETO – VIPO TRENTO (a Rovereto Quercia)