Lavis, occhio all'Anaune! Il Dro chiede strada al Rovereto

Intravede il traguardo Serie D il Lavis, che però non può abbassare la guardia: nella quintultima giornata di Eccellenza, la battistrada riceve l'Anaune Val di Non, compagine che potrà giocare con meno patemi d'animo e che in questa stagione ha già regalato due amarezze ai ragazzi di Stefano Manfioletti (ex di turno) tra campionato e Coppa Trentino. La seconda forza San Paolo attende intanto il già retrocesso Lana, mentre il San Giorgio (probabilmente la rivale più accreditata della capolista) che dovrà fare i conti con la fame di punti salvezza del Parcines. Idem dicasi per il Comano Terme Fiavé, quarto della classe e di scena sul campo del Bozner. La capolista Lavis dovrà fare i conti con l'Anaune di capitan Alessandro Segna

Sempre in zona calda, non può fallire il Dro Cavedine, che ospita un Rovereto piuttosto balbettante nel girone di ritorno. La ViPo Trento andrà invece a far visita ad un Levico Terme che con un filotto potrebbe puntare al secondo posto. Completano il quadro lo scontro salvezza tra Stegona e Naturno e un match decisamente più tranquillo come quello tra Maia Alta e Termeno.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15.30)

BOZNER - COMANO TERME FIAVÉ

Rida Rouchdi di Bolzano

Guido Maglio di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

DRO CAVEDINE - ROVERETO

Ervin Kola di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

LAVIS - ANAUNE VAL DI NON

Alessandro Lorenz di Trento

Andrea Amistadi di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

LEVICO TERME - VIPO TRENTO

Mattia Bragagnolo di Castelfranco Veneto

Gianluca Testa di Merano

Petra Kofler di Bolzano

MAIA ALTA - TERMENO

Lorenzo Lena di Treviso

Lorenzo Santini di Arco Riva

Lorenzo Carpentari di Trento

PARCINES - SAN GIORGIO

Michele Armellini di Arco Riva

Simone Bonazza di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

SAN PAOLO - LANA

Mirco Guerrieri di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

Angelo Gottardi di Bolzano

STEGONA - NATURNO

Aleksej Galic di Arco Riva

Alessio Guerrieri di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

