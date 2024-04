Il Trento sogna i playoff, ma attenzione alla Giana

Il Trento vuole aprire la porta che porta ai playoff, ma contro la Giana Erminio sarà una sfida difficile. Gli aquilotti vogliono continuare la propria striscia positiva, contro un'altra formazione in salute. Dopo il pareggio esterno per 2-2 contro l’AlbinoLeffe, che ha allungato a sette i risultati utili consecutivi, i gialloblù ospiteranno la Giana Erminio di Andrea Chiappella. Si giocherà domani alle ore 16:15 allo Stadio Briamasco di Trento. Al momento, in classifica, i gialloblù sono decimi a 44 punti in coabitazione della Pro Vercelli. La Giana Erminio, invece, è settima a 49 punti. Non ci saranno Daniele Di Giorgio, Davide Vitturini, Luca Ferri e i lungodegenti Sergiu Suciu e Leon Sipos.

I convocati

PORTIERI Giacomo Pozzer (2001); Alessandro Russo (2001), Leonardo Santer (2007).

DIFENSORI Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Pol Garcia Tena (1995); Nosa Edward Obaretin (2003); Andrea Trainotti (1993); Giovanni Vaglica (2003).

CENTROCAMPISTI Tommaso Pietro Brevi (2002); Leonardo Di Cosmo (1998); Pasquale Giannotti (1999); Filippo Puletto (2004); Armand Rada (1999); Mattia Sangalli (2002).

ATTACCANTI Emanuele Anastasia (1996); Luigi Caccavo (2004); Jonathan Italeng Ngock (2001); Cristian Pasquato (1989); Antonio Satriano (2003); Luigi Spalluto (2001); Giovanni Terrani (1994).

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Francesco Baldini rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Giana Erminio: «La settimana di allenamento è andata bene. Abbiamo avuto alcune difficoltà perché Ferri e Vitturini sono ancora out. Ma abbiamo recuperato completamente Frosinini. Affronteremo una formazione forte e che sta molto bene. Sono convinto che questa partita possa essere il trampolino di lancio definitivo. Il destino di questo campionato è tutto nelle nostre mani. Dobbiamo giocarci al meglio le nostre chance, per non avere alcun rimpianto. La Giana Erminio è in un buon momento: ha attaccanti veloci e giocatori di qualità. Noi, però, abbiamo le caratteristiche per poterli mettere in difficoltà. Per riuscirci, dovremo rimanere compatti e scendere in campo con convinzione. Non dovremo commettere l'errore di essere poco attenti, come nel secondo tempo fornito contro l'AlbinoLeffe: abbiamo preso due gol assolutamente evitabili. Probabilmente è mancato qualcosa a livello di concentrazione che, invece, deve essere sempre massimale per tutta la durata dell’incontro. In allenamento abbiamo deciso di cercare di lavorare per migliorare tutti i dettagli. In Serie C le partite si perdono per piccoli errori e noi dobbiamo essere bravi a non commetterli. Ho sempre avuto la convinzione che questa squadra potesse raccogliere punti e ne sono assolutamente convinto. Sono, anzi, convinto che questa squadra abbia ancora ampi margini di miglioramento».