Il tris di Valentini non basta, l'Aquila vince al 96'

Alessio Casagrande ha deciso il derby in pieno recupero

La giornata numero 22 di Promozione si chiude con un pazzesco derby. A Martignano l'Aquila Trento sembra chiudere i conti già nel primo tempo con Gabriel Anyimah e Alessio Casagrande, ma nella ripresa si sveglia il Calisio. L'ex di turno Alberto Valentini è scatenato, e prima riporta i grigiorossi sul 2-2, poi sigla pure il 3-3 dopo che Michele Filippini aveva firmato il nuovo vantaggio ospite. Tutto finito? No, perché al 96' ancora Casagrande si presenta in area avversaria, mettendo la palla in rete facendo esplodere la gioia dei biancazzurri, ora terzi da soli. I collinari rimangono invece con un solo punto di margine sulla zona retrocessione.

