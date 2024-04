L'Arco vince in extremis, poker Ravinense, tris Rotaliana

In attesa della stracittadina tra Calisio e Aquila Trento che chiuderà la 22esima giornata, non cambia molto in Promozione. Nell'inedito derby di Bolognano l'Arco 1895 esulta in pieno recupero. La truppa di Luca Celia scatta due volte con un rigore di Alessio Bosetti e un tocco ravvicinato di Gaspar Gino Bozzi, ai quali rispondono gli ex di turno Marco Segato e Santiago Garcia, sino al guizzo finale di Mirko Vinci per il definitivo 2-3 che inguaia ulteriormente la Stivo. Colgono i tre punti anche Ravinense e Rotaliana: i ragazzi di Nicola Laratta travolgono il Telve con due gol per tempo, i primi firmati da Michele Ferraris e Gjergj Mici, gli altri da Shklkjim Misimi e Mattia Nardelli, mentre la compagine dell'ex di turno Daniel Maistrelli maltratta la Bassa Anaunia con la doppietta di Denis Kurtaj e il sigillo di Tommaso Moser che rendono inutile l'acuto di Aaron Stracchi. Michele Ferraris ha aperto il poker della Ravinense sul Telve

In chiave salvezza raccolgono dei punti agrodolci Sacco San Giorgio e Garibaldina, che pareggiano in casa con due formazioni tranquille come Alense e Fiemme. In un derby lagarino decisosi nel primo tempo i roveretani passano in vantaggio due volte con Daniele Bertagna e Giacomo De Franceschi, ma i vellutai replicano prontamente con Karim Issaka e Loris Salvaterra. A San Michele all'Adige invece i giallorossi raggiungono il pari in extremis grazie a Marius Gherghe dopo che i fiemmesi si erano portati avanti con un piazzato di Lorenzo Zorzi.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 22ª GIORNATA DI PROMOZIONE