Per l'Arco inedita mini-trasferta, giovedì derby in collina

Dopo i due anticipi, si completerà tra mercoledì e giovedì il turno numero 22 di Promozione. Per rispondere all'ennesima vittoria della capolista Benacense 1905, l'inseguitrice Arco 1895 non potrà fallire la brevissima quanto inedita trasferta sul campo della Stivo, impelagata in cattivissime acque. Qualche punto sotto Ravinense (in casa con il Telve) e Alense (nel catino del Sacco San Giorgio) dovranno fare i conti con due formazioni in lotta per la permanenza in categoria. Per Alberto Valentini (Calisio) una stracittadina da ex di turno

A Mezzolombardo la Rotaliana attende la Bassa Anaunia, mentre a San Michele all'Adige la Garibaldina cercherà continuità nell'importante match interno con il tranquillo Fiemme. Giovedì sera, infine, l'Aquila Trento può mettere la freccia e superare la Settaurense 1934 al terzo posto, ma la stracittadina in casa del pericolante Calisio sarà tutt'altro che semplice.

Programma e terne arbitrali (mercoledì, ore 20)

BENACENSE 1905 - NAGO TORBOLE 5-0

CALISIO - AQUILA TRENTO (giovedì)

Alessandro Piccoli di Rovereto

Linda De Carli di Rovereto

Marco Nasca di Trento

CONDINESE - SETTAURENSE 1934 1-1

GARIBALDINA - FIEMME

Alessio Sartori di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

Michael Borinato di Trento

RAVINENSE - TELVE

Alessandro Zambon di Trento

Salah Eddine Mouizina di Trento

Luigi Giuseppe Acquaroli di Trento

ROTALIANA - BASSA ANAUNIA

Aleksej Galic di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

Alessio Trentini di Trento

SACCO SAN GIORGIO - ALENSE

Emanuele Solimeno di Trento

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

Elena Biagi di Arco Riva

STIVO - ARCO 1895

Jacopo Ricci di Rovereto

Simone Bonazza di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE