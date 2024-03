Benacense a valanga, nel derby chiesano matura un pari inutile

Con la sedicesima vittoria in 22 giornate, la Benacense 1905 ha messo l'ennesimo punto esclamativo sul campionato di Promozione: nel derby gardesano che ha aperto il turno, i biancoverdi hanno preso a schiaffi il Nago Torbole, andando a segno con Michele Pellegrini, Davide Grossi, Carlos Bonilla, Matteo Risatti e Andrea Santuliana. Per i ragazzi di Massimiliano Ceraso il traguardo sembra sempre più vicino. Il capocannoniere Federico Lorenzi (Settaurense 1934) ha firmato il pari nel derby

L'atteso derby tra Condinese e Settaurense 1934 ha invece partorito un pareggio che non serve a nessuno: i canarini si sono illusi con Michele Casella, prima di subire il 13° gol stagionale di Federico Lorenzi. In attesa degli altri match, previsti tra mercoledì e giovedì, i gialloblù rimangono a ben 6 punti dalla quota salvezza, mentre gli storesi rischiano di subire un sorpasso in zona podio.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 22ª GIORNATA DI PROMOZIONE