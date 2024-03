Il Lavis torna in vetta, Dro Cavedine nei guai

Torna a guardare tutti dall'alto in basso il Lavis: grazie a capitan Andrea Pancheri e a Claudio Barbetti (doppietta) i rossoblù espugnano il campo del Maia Alta (inutile il lampo di Matteo Timpone) e superano in vetta all'Eccellenza il San Paolo, che chiude la propria lunga striscia positiva sul campo dell'affamato Naturno, capace di imporsi 3-1 nonostante l'iniziale svantaggio. Cade pure il Termeno, sorpreso in casa dallo Stegona. Finiscono in pareggio i due match tutti trentini: tra Comano Terme Fiavé e Rovereto vincono le difese, a Cles l'Anaune Val di Non la sblocca con Thierno Diagne e spreca un rigore con Nicolò Biscaro, prima di incassare il beffardo pari del Levico Terme firmato da capitan Mauro Rinaldo. Claudio Barbetti ha firmato una pesante doppietta

Risale il San Giorgio, che si sbarazza con un tris (apre Andrea Isufaj, chiude con una doppietta Philipp Schwingshackl) del Dro Cavedine, tornato in piena zona calda. In chiave salvezza importantissima vittoria del Parcines, che espugna il campo del Bozner, ora penultimo. Non fallisce il "bonus" Lana la ViPo Trento, che sbriga la pratica già nel primo tempo con Matteo Pecoraro, Massimiliano Orsega e Michele Pola.

Prima della sosta per il Torneo delle Regioni, il massimo campionato regionale proporrà mercoledì sera il recupero del 22° turno: al Quercia si sfideranno Rovereto e ViPo Trento.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 23ª GIORNATA DI ECCELLENZA