Il Trento raccoglie un buon punto in casa dell'Arzignano

Il Trento raccoglie un buon pareggio in casa dell'Arzignano Valchiampo e porta a 5 la striscia di risultati utili consecutivi. La squadra di Francesco Baldini si conferma estremamente solida in difesa, raccogliendo lo 0-0 finale. Il punto aiuta i trentini a mantenersi distanti dalla zona playout. Raggiunta quota 42 punti, che in questo momento vorrebbe dire ingresso nei primi 10 posti e quindi playoff. Davanti gli aquilotti difettano in fase conclusiva, con Gianotti a centrare un palo nel primo tempo. Nel prossimo match la squadra del capoluogo se la dovrà vedere con la lanciata capolista Mantova.

La cronaca

L'allenatore Francesco Baldini conferma il 4-3-1-2 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Trainotti e Obaretin. In mezzo al campo agiscono Sangalli, Rada, Giannotti, mentre, alle spalle delle due punte Italeng e Caccavo, si muove Puletto come trequartista. Nei primi venti minuti le squadre privilegiano la fase difensiva, cercando di non scoprirsi eccessivamente. Il primo squillo è degli uomini di casa che al 25’ calciano con Barba dai venti metri, non riuscendo però a trovare lo specchio difeso da Russo. Tre minuti più tardi il Trento risponde con il colpo di testa di Trainotti, deviato da Piana in angolo. Al 40’ è ancora l’Arzignano a calciare ma, anche in questo caso, Barba non trova la porta. Un minuto più tardi Giannotti costruisce l’occasione più importante della partita, ricevendo palla e tirando verso lo specchio. Ma la sua conclusione s’infrange contro il palo. Il primo tempo termina così sul punteggio di 0-0.

La seconda frazione si apre subito con il Trento all’attacco: dopo appena quattro minuti è Italeng ad impegnare l’estremo difensore di casa. Al 56’ si rivede l’Arzignano che arriva alla conclusione con Barba. L’ultima vera occasione della sfida è di marca veneta con il diagonale di Mattioli che Russo prima smorza e poi blocca sulla linea di porta. Nei minuti di recupero da segnalare l’espulsione di Bianchini, tecnico dei locali, reo di avere spinto Cappelletti. La sfida tra Arzignano Valchiampo e Trento termina così sul punteggio di 0-0. Gli uomini di Baldini salgono, dunque, all’ottavo posto in graduatoria con quarantadue punti, in coabitazione con Lumezzane e Pro Patria. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 23 marzo alle ore 14.00 contro il Mantova allo ‘Stadio Briamasco’ di Trento.

Il tabellino

ARZIGNANO VALCHIAMPO-TRENTO 0-0

ARZIGNANO VALCHIAMPO (3-5-2): Pigozzo; Gemignani, Piana, Boffelli; Davi (22’st Antoniazzi), Lakti, Casini (22’st Bordo); Barba, Bernardi (22’st Cariolato); El Hilali (22’st Mattioli), Faggioli. A disposizione: Boseggia, Botti, Zanon, Centis, Baretta. Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-1-2): Russo; Vitturini, Cappelletti, Trainotti, Obaretin; Sangalli, Rada (35’st Brevi), Giannotti; Puletto (1’st Anastasia); Italeng (16’st Spalluto), Caccavo (16’st Satriano). A disposizione: Pozzer, Santer, Pasquato, Terrani, Vaglica, Zanon, Barison. Allenatore: Francesco Baldini

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina

ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Vincenzo Andreano di Foggia

QUARTO UFFICIALE: Andrea Santeramo di Monza

NOTE: spettatori 350 circa. Campo in discrete condizioni. Ammoniti Giannotti, Italeng, Antoniazzi, Cappelletti, Piana, Bianchini. Recupero: 1’ + 5’

