Amorth rilancia il Lavis, gioia Anaune, colpaccio Dro Cavedine

In vetta all'Eccellenza si conferma il Termeno, che ha vita facile nel testacoda con il Lana, ma la notizia arriva da Lavis: i rossoblù sono vivi, e grazie al guizzo al 96' di Jacopo Amorth mandano al tappeto il Levico Terme dopo un match ricco di emozioni e vissuto su continui botta e risposta firmati prima dai capitani Andrea Pancheri e Mauro Rinaldo, poi dalle perle di Matteo Trevisan e Mateo Di Molfetta. Cade bruscamente il Rovereto: i gol nel primo tempo di Marco Tranquillini e Kevin Marchione (su rigore) servono poco alle zebrette, travolte a Tuenno da un'Anaune Val di Non ispirata nella seconda cinquina consecutiva da un super Marco Menapace (maiuscolo tris), oltre che da Federico Wegher e Nicolò Biscaro. Mentre prosegue altissimo il volo del San Paolo, che passa senza troppe difficoltà sul campo del Bozner, guadagna posizioni il Comano Terme Fiavé, che giustizia il Naturno con Mattia Poletti e Massimiliano Caliari. L'esultanza di Matteo Trevisan dopo il gol (foto Us Levico Terme)

In zona salvezza colpaccio del Dro Cavedine, ai primi punti lontano da casa: a Merano il Maia Alta si illude con Hannes Luther, poi la doppietta dell'ispirato Guillermo Rizzi Rozada e l'acuto di Massimo Tasin regalano al collettivo di Claudio Ischia tre punti d'oro. Gioisce pure il Parcines, che rifilando tre reti allo Stegona trascina gli stessi pusteresi nella zona calda della classifica, mentre è stato rinviato il match tra San Giorgio e ViPo Trento.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 19ª GIORNATA DI ECCELLENZA