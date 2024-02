Sabato pomeriggio Süditrol sul campo della matricola Catanzaro

Nella sesta giornata del girone di ritorno il Südtirol, reduce dallo stop subito sabato scorso in casa contro il Venezia, affronterà in trasferta il Catanzaro, domani pomeriggio con calcio d’inizio alle ore 16.15.

Gli altoatesini vantano 27 punti in 24 gare, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi, 11 gli stop, 30 gol realizzati e 34 subiti di cui 15 punti nelle 12 gare esterno: 34vittorie, 3 pareggi e 5 stop con 16 reti segnate e 17 subite. I biancorossi provengono dallo stop interno di sabato scorso contro il Venezia. Assenti sicuri gli squalificati (un turno) Masiello e Giorgini e gli infortunati Vinetot, El Kaouakibi e Rover.

La lista dei convocati verrà pubblicata nel corso della giornata sul nostro sito web e sui canali social.

I giallorossi calabresi, nel ruolo di “matricola terribile” del campionato, occupano il sesto posto, con 38 punti, frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 stop, con 38 gol segnati e 34 subiti. Nelle 12 gare interne fin qui giocate ha conquistato 23 punti, grazie a 7 vittorie e 2 pareggi, 3 gli stop, 25 gol fatti e 18 subiti. Nell’ultima giornata ha vinto in casa per 3-2 contro l’Ascoli,

Allenatore: Vincenzo Vivarini, 58enne abruzzese di Ari, sulla panchina del Catanzaro dal 30 novembre 2021, lo scorso anno ha riportato il Catanzaro in B dopo 17 anni con il record assoluto di punti in C: 96.

Occhi puntati su capitan Pietro Iemmello, 31 anni al Catanzaro dal gennaio 2022: in 77 gare con la casacca giallorossa ha messo a segno 46 reti e 15 assist. Tommaso Biasci, 29enne, seconda punta ha segnato 7 reti nel corrente campionato, mentre 6 sono i centri dell’ala sinistra belga, 27 anni, Jari Vandeputte.