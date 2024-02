Capolista sul minato del Quercia, Lavis alla prova Dro Cavedine

Sarà un confronto tutto bianconero il big match della terza di ritorno di Eccellenza. Al Quercia il Rovereto terzo della fila deve riscattarsi dal clamoroso tonfo del Talvera, ma ospite sarà la nuova capolista Termeno, guidato dall'ex zebretta Mauro Bandera. Intanto il Lavis proverà a riprendersi la vetta, ma il Dro Cavedine in casa è ostacolo sempre insidioso, quindi la truppa di Stefano Manfioletti dovrà sfoderare una prova più concreta rispetto a quella di domenica scorsa. Occhio a Levico Terme e San Giorgio, ormai rientrate nel gruppo di testa: valsuganotti e pusteresi avranno a che fare con Parcines e Naturno, compagini impelagate in cattive acque ma reduci da una domenica di gloria. Per Mauro Bandera, mister della capolista Termeno, un ritorno di fuoco al Quercia

Il Comano Terme Fiavé, intanto, cercherà a Brunico, casa dello Stegona, i primi punti del 2024, mentre a Gabbiolo quella tra ViPo Trento e Anaune Val di Non sarà sfida tra parigrado, con Genci Kumrija nelle vesti di freschissimo ex. Completano il quadro le gare interamente sudtirolesi tra Lana e Bozner e tra San Paolo e Maia Alta.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

DRO CAVEDINE - LAVIS

Gabriele Pio Nisi di Trento

Giuliano Gasperini di Trento

Giovanni Magli di Trento

LANA - BOZNER

Federico Isu di Cagliari

Omar Franceschetti di Arco Riva

Giovanni Zomer di Rovereto

LEVICO TERME - PARCINES

Massimiliano Pellegrin di Bolzano

Markus Santa di Bolzano

Marco Mulachié di Bolzano

NATURNO - SAN GIORGIO

Matteo Fede di Rossano

Santo Accorso di Bolzano

Dejvid Madzovski di Bolzano

ROVERETO - TERMENO

Alessandro Lorenz di Trento

Andrea Amistadi di Arco Riva

Linda De Carli di Rovereto

SAN PAOLO - MAIA ALTA

Gianluca Peron di Bolzano

Antonio Pascone di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

STEGONA - COMANO TERME FIAVÉ

Rida Rouchdi di Bolzano

David Runer di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

VIPO TRENTO - ANAUNE VAL DI NON

Jacopo Ricci di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Marco Nasca di Trento

