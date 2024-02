Si anticipa ad Arco, domenica derby a Riva, big match a Storo

Altro weekend tutto da seguire in Promozione. Si comincia sabato sera dal sintetico arcense di via Pomerio, dove il Nago Torbole vorrà confermarsi in posizione tranquilla, mentre la Condinese dovrà andare a caccia di punti utili per accorciare sul treno salvezza. Domenica sarà la volta delle big: la capolista Benacense 1905 attende la Stivo per un derby gardesano che sulla carta non sembrerebbe poco equilibrato, l'inseguitrice Arco 1895 andrà a far visita ad una Settaurense 1934 obbligata a fare risultato pieno, la terza forza Ravinense sarà invece di scena sul campo del titubante Sacco San Giorgio. Samuele Bergamo e il Nago Torbole attendono ad Arco la Condinese (foto Martina Massetti)

Puntano ad inserirsi nella lotta per il podio Rotaliana e Alense: a Mezzolombardo approderà un Calisio desideroso di staccare le pericolanti, al Mutinelli l'ospite sarà una Garibaldina che non può guardare in faccia gli avversari, ma solamente provare a raccogliere punti ovunque. Stesso discorso per il fanalino di coda Telve, che attende al Pecoraro la rivelazione Fiemme. Completa il quadro un incontro tra due compagini uscite senza punti dalla prima di ritorno: al Talamo l'Aquila Trento se la vedrà con la Bassa Anaunia.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ALENSE - GARIBALDINA

Aleksej Galic di Arco Riva

Alessio Guerrieri di Trento

Lorenzo Carpentari di Trento

AQUILA TRENTO - BASSA ANAUNIA

Emanuele Solimeno di Trento

Andrea Laddomada di Arco Riva

Elena Biagi di Arco Riva

BENACENSE 1905 - STIVO

Gabriele Mery di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

Nicole Samantha Paparella di Bolzano

NAGO TORBOLE - CONDINESE (sabato, ore 20.30)

Leonardo Porcelli di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

Michael Borinato di Trento

ROTALIANA - CALISIO

Patrick Azzetti di Rovereto

Giulio D'Alterio di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

SACCO SAN GIORGIO - RAVINENSE

Emilio Filippo Privitelli di Trento

Simone Bonazza di Trento

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

SETTAURENSE 1934 - ARCO 1895

Michele Armellini di Arco Riva

Gheorghi Gasparini di Trento

Danila D'Onofrio di Arco Riva

TELVE - FIEMME

Luca Maria Di Paolo di Merano

Francesco Antonio De Cesare di Bolzano

Massimo Minniti di Bolzano

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE