Sabato riparte la Promozione, domenica big match in via Pomerio

Messa alle spalle la consueta pausa invernale, riparte sabato sera con l'anticipo di Bolognano il campionato di Promozione: la Stivo, spesso tentennante tra le mura amiche, attende l'Alense, rinforzata dal ritorno dopo quasi 7 anni di Joao Loyola. Domenica la battistrada Benacense 1905 viaggerà alla volta di Campodenno, casa dell'altalenante Bassa Anaunia, mentre in via Pomerio sarà big match tra la seconda forza Arco 1895 e un'altra big come l'Aquila Trento, fresca di cambio in panchina con mister Massimiliano Ferrari ora al timone. Non vorrà perdere terreno nemmeno la Settaurense 1934, che in riva al Chiese se la vedrà con il Fiemme rivelazione del girone d'andata. Joao Loyola è tornato a vestire biancoceleste

Proverà a mantenersi nei quartieri alti pure la Rotaliana, impegnata in casa con uno dei fanalini di coda, il Telve. Nelle sabbie mobili della bassa classifica si giocheranno punti importanti sia Calisio e Condinese (compagine intervenuta con decisione sul mercato invernale), sia Garibaldina e Sacco San Giorgio. Completa il quadro il posticipo tra la Ravinense quarta della classe e il sempre insidioso Nago Torbole.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

ARCO 1895 - AQUILA TRENTO

Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

Tommaso Menolli di Rovereto

BASSA ANAUNIA - BENACENSE 1905

Marco Claus di Trento

Michael Borinato di Trento

Daniel Ravanelli di Trento

CALISIO - CONDINESE

Andrea Scomparin di Trento

Andrea Laddomada di Arco Riva

Elena Biagi di Arco Riva

GARIBALDINA - SACCO SAN GIORGIO

Alessandro Zambon di Trento

Andrea Sartori di Trento

Vitantonio Diviccaro di Trento

RAVINENSE - NAGO TORBOLE (ore 17.30)

Francesco Maria Galli di Rovereto

Gioele Cipriani di Rovereto

Marco Nasca di Trento

ROTALIANA - TELVE

Andrea Canali di Trento

Valeriano Giovannini di Rovereto

Luca Schmid di Rovereto

SETTAURENSE 1934 - FIEMME

Davide Tambosi di Arco Riva

Giovanni Magli di Trento

Daniel Uche di Trento

STIVO - ALENSE (sabato, ore 20.30)

Emilio Filippo Privitelli di Trento

Omar Franceschetti di Arco Riva

Luca Zomer di Trento

