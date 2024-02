Riparte l'Eccellenza, big match al Quercia

Dopo un paio di mesi di pausa, riparte il campionato di Eccellenza: la classifica è corta come non mai, diverse squadre hanno apportato dei correttivi ai propri organici, quindi ci sono tutti gli ingredienti per un girone di ritorno davvero avvincente. Roberto De Donatis, tecnico della mina vagante Rovereto

Partiamo dalla capolista Lavis, che si presenta con un Emil Grezzani in più nel motore e che nella prima ufficiale del nuovo anno andrà a far visita al fanalino di coda Lana. Ben più probante l'impegno che attende il Rovereto, compagine che dopo il maiuscolo girone d'andata non ha cambiato nulla all'interno del proprio scacchiere: le zebrette di Roberto De Donatis attendono al Quercia il Maia Alta, una delle tante formazioni del gruppetto di testa. Intanto la terza forza Termeno sarà di scena sul campo del pericolante Naturno, mentre in Valsugana sarà scontro tra parigrado, con il Levico Terme (ha salutato la truppa Manuel Ruiz Sanchez) che se la vedrà con il Comano Terme Fiavé (rosa immutata per i giudicariesi) in un confronto tra quarte della classe.

Vuole avvicinare il trenino di testa il San Giorgio, che a Brunico ospita un'Anaune Val di Non reduce da qualche cambiamento: se ne sono andati la punta Genci Kumrija e il difensore Nicola Sartori, mentre è arrivato Federico Wegher, attaccante reduce da un'andata maiuscola (ben 20 gol) al Predaia in Prima Categoria. Match da non sbagliare per la ViPo Trento, che a Gabbiolo riceve il finora deludente Bozner: i collinari hanno perso Shklkjim Misimi e Stefano Casagranda, ma hanno accolto gli attaccanti Kumrija e Massimiliano Orsega (dalla Virtus Bolzano).

Chiude la pattuglia trentina il Dro Cavedine, che domenica se la vedrà con lo Stegona: la matricola del Basso Sarca ha tesserato il centrocampista lituano Andrius Lekeckas e la punta uruguaiana Guillermo Rizzi Rozada per migliorare un organico che ha perso gli attaccanti Ayrton Barreiro e Gaspar Gino Bozzi. Giocano in anticipo, infine, San Paolo e Parcines.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 15)

DRO CAVEDINE - STEGONA

Mattia Bragagnolo di Castelfranco Veneto

Simone Bonazza di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

LANA - LAVIS

Luca Maria Di Paolo di Merano

David Runer di Bolzano

Thomas Lugo di Bolzano

LEVICO TERME - COMANO TERME FIAVÉ

Emanuele Volani di Rovereto

Danila D'Onofrio di Arco Riva

Linda De Carli di Rovereto

NATURNO - TERMENO (ore 14)

Gabriele Fiorillo di Lucca

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Marco Mulachié di Bolzano

ROVERETO - MAIA ALTA

Aleksej Galic di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

Alessio Guerrieri di Trento

SAN GIORGIO - ANAUNE VAL DI NON

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

Cosmo Pisani di Bolzano

Francesco Antonio De Cesare di Bolzano

SAN PAOLO - PARCINES (sabato)

Francesco Maria Galli di Rovereto

Lorenzo Santini di Arco Riva

Giuliano Gasperini di Trento

VIPO TRENTO - BOZNER (ore 16)

Ervin Kola di Merano

Petra Kofler di Bolzano

Gianpiero Picca di Merano

