Negli ottavi di Coppa Trentino due big match di Eccellenza

Gli ottavi di finale di Coppa Trentino, previsti in gara unica mercoledì 22 novembre (con possibili posticipo al giovedì) proporranno due confronti interamente di Eccellenza: al Quercia si affronteranno Rovereto e Comano Terme Fiavé, a Lona Lavis e Anaune Val di Non: gialloneri e rossoblù proveranno quindi a vendicare le sconfitte accusate nel massimo campionato regionale. L'unica squadra di Seconda Categoria rimasta in lizza, ovvero il Cristo Re, ospiterà al Prada la ViPo Trento in un'inedita stracittadina. Rovereto e Comano Fiavé si ritroveranno al Quercia

Gli ottavi di finale (22-23 novembre)

MolvenoSpor – Benacense 1905

Marco – Dro Cavedine

Settaurense 1934 – Arco 1895

Rovereto – Comano Terme Fiavé

Aquila Trento – Ravinense

Gardolo – Levico Terme

Lavis – Anaune Val di Non

Cristo Re – ViPo Trento