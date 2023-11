A Bolognano si anticipa, capolista a Telve, inseguitrici in casa

Prende il via con un anticipo che metterà in palio importanti punti per fuggire dalla zona calda la giornata numero 13 del campionato di Promozione: sabato sera a Bolognano si affronteranno la Stivo, sempre alla ricerca della prima gioia interna, e il Calisio, ripartito dopo un inizio difficile. In chiave salvezza fondamentale il match domenicale di San Michele all'Adige, dove le ultime della classe Garibaldina e Condinese tenteranno di uscire dalla crisi. La capolista Benacense 1905, invece, viaggerà alla volta di Telve per dimenticare l'ultimo passo falso, con le principali inseguitrici Arco 1895 e Ravinense impegnate in casa con Sacco San Giorgio e Rotaliana: a Mattarello si giocherà alle 18.30. John Garzon, terzino del rinato Calisio (foto Alessandro Holneider)

Da seguire anche il confronto del Grilli di Storo: Settaurense 1934 e Aquila Trento sono reduci dai colpi di Riva del Garda e Mezzolombardo e vogliono continuare la risalita. Il Fiemme intanto vorrà proseguire il proprio volo in alta quota, ma l'Alense è avversario da prendere con le pinze. Completa il quadro il match di Campodenno, tra una Bassa Anaunia affamata e un Nago Torbole ferito dalla cinquina del derby.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 14.30)

ARCO 1895 - SACCO SAN GIORGIO

Leonardo Porcelli di Trento

Marjo Mehilli di Trento

Antonio Benvenuto di Trento

BASSA ANAUNIA - NAGO TORBOLE

Johannes Morandell di Bolzano

Daniele Testa di Merano

Fabian Schroffenegger di Merano

FIEMME - ALENSE

Alessio Sartori di Arco Riva

George Muraviev di Trento

Emsel Tairi di Arco Riva

GARIBALDINA - CONDINESE

Andrea Canali di Trento

Giulio D'Alterio di Trento

Franck Dany Fouelefack Jezong di Rovereto

RAVINENSE - ROTALIANA (ore 18.30)

Alessandro Lorenz di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

Marcantonio Giannone di Arco Riva

SETTAURENSE 1934 - AQUILA TRENTO

Medi Danaj di Arco Riva

Pietro Previdi di Rovereto

Danilo Coppola di Trento

STIVO - CALISIO (sabato, ore 20.30)

Mohamed Yassam di Arco Riva

Omar Franceschetti di Arco Riva

Michael Borinato di Trento

TELVE - BENACENSE 1905

Salvatore Scarantino di Merano

Petra Kofler di Bolzano

Michael Lercher di Bolzano

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE