La doppia di Biscaro, i sigilli di Barbetti e Sanchez

Il podio della settimana di Eccellenza vede protagonisti tre numeri 9: sul gradino più alto ecco il centravanti dell'Anaune Val di Non, affiancato dai colleghi di Lavis e Levico Terme.

1. Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non)

La prima doppietta stagionale dell'attaccante gialloblù, messa a segno a Merano, non è valsa i tre punti in quanto nella ripresa il Maia Alta ha ripreso la truppa nonesa. Ora in quel di Cles ci si attendono anche i primi gol casalinghi del centravanti classe 1999.

2. Claudio Barbetti (Lavis)

Il gol firmato domenica dalla punta rossoblù ha un peso specifico enorme: oltre ad essere la decima rete in campionato dell'attaccante solandro, in un colpo solo ha steso il San Giorgio, rilanciato la compagine rossoblù dopo due stop e riconsegnato ai ragazzi di Stefano Manfioletti la vetta della classifica.

3. Manuel Ruiz Sanchez (Levico Terme)

Secondo acuto consecutivo per l'iberico in forza alla compagine valsuganotta. Dopo aver dato il la alla rimonta gialloblù sul campo della ViPo Trento, ecco un guizzo in grado di lanciare i termali alla pesante vittoria sull'ex capolista Rovereto, stesa in viale Lido.

