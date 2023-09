Benacense e Ravinense a tutto gas, per l'Aquila un altro ko

Rimangono in due in vetta alla Promozione: la Benacense 1905 pesca la seconda cinquina casalinga di fila matando la Garibaldina con Simone Nodari, Gianluca Pellegrini e i tre penalty di Matteo Risatti, la Ravinense invece punisce a domicilio l'Alense, freddata dai gol di Mattia Celia e capitan Isacco Pisetta. Frena l'Arco 1895: in Valsugana il Telve passa addirittura in vantaggio con Bojan Vincic, poi Alessio Bosetti pareggia i conti. Veleggia in alta classifica pure il Fiemme: Dennis Savoi e una perla di Gabriele Longo annientano al De Varda la Rotaliana, che aveva raggiunto il pari con Denis Kurtaj sprecando anche un rigore con Antonio Timpone. Isacco Pisetta ha firmato il raddoppio della Ravinense

Secondo blitz esterno per l'esordiente Stivo: un eurogol di Andrea Cattoi impallina l'Aquila Trento, relegata all'ultimo posto a quota zero punti. Prime vittorie per Nago Torbole (Alessio Forcinella e l'ex Mori Amedeo Bolognani rendono inutile la reazione del Calisio firmata da Abdellah Tahiri), Sacco San Giorgio (contro la Condinese basta un guizzo di Francesco Mazzola) e Settaurense 1934 (Bassa Anaunia stesa con Alex Orlando, Giorgio Dubini e Federico Rinaldi).

IL QUADRO COMPLETO DELLA 3ª GIORNATA DI PROMOZIONE