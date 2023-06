Benacense mai in partita, in Eccellenza ci va il Naturno

È il Naturno a completare il quadro delle 16 magnifiche dell'Eccellenza 2023/24. Grazie ad un avvio superlativo nello spareggio tra le seconde di Promozione, i venostani hanno annichilito con un netto 1-3 la Benacense 1905, che quindi non riesce a tornare nel massimo campionato regionale. La risposta di Matteo Risatti (Benacense) è stata tardiva

Al Quercia i gialloblù altoatesini sono avanti di tre reti dopo appena 13'. Dopo nemmeno un minuto è capitan Matthias Peer a lanciare il Naturno, sfruttando una lunga rimessa laterale che sorprende la difesa rivana. Poi arriva immediatamente la doppietta del bomber Fabian Nischler, che con due tiri di prima intenzione gonfia il sacco altrettante volte per la felicità della tifoseria gialloblù. Per i ragazzi di Massimiliano Ceraso, quindi, la partita si fa tutta in salita, e con l'andare dei minuti i biancoverdi riescono a costruire azioni in serie. Ad accorciare le distanze è bomber Matteo Risatti a metà ripresa, ma la rimonta gardesana non decolla mai: il Naturno festeggia, la Benacense salirà in Eccellenza solamente in caso di improbabili posti vacanti.

Il tabellino

Benacense 1905 - Naturno 1-3

RETI: 1’ pt Peer (N), 4’ pt e 13’ pt Nischler F. (N), 23’ st Risatti (B)

BENACENSE: Deromedi, Berasi (26’ pt Manente), Sissoko (46’ st Chiarani), Pellegrini M., Diallo, Nodari, Risatti, Calcari, Lohoff (1’ st Pierro), Tamoni, Pellegrini G. (11’ st Santuliana). All. Ceraso

NATURNO: Piazzo, Nischler K. (39’ st Gufler), Peer, Kiem, Cia (46’ st Platzgummer), Schöpf, Schuler, Nischler F. (22’ st Nischler T.), Zischg, Weithaler (5’ st Spechtenhauser), Menghin (26’ pt Müller). All. Pixner

ARBITRO: Lorenz di Trento (Lizza di Rovereto, Gasperini di Trento)

NOTE: ammoniti Pellegrini M. (B), Schuler (N)