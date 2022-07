Trento: dal Gubbio arriva il centrocampista Andrea Cittadino

New entry per il Trento, che oggi ha annunciato l'acquisto dal Gubbio del centrocampista Andrea Cittadino. Il giocatore ha sottoscritto con il Club un contratto biennale, sino al 30 giugno 2024, con opzione per la stagione 2024–2025.

La scheda di Andrea Cittadino

Nato a Roma il 25 aprile 1994, Cittadino è un centrocampista duttile, in grado di agire sia come playmaker che come interno, dalla buona struttura fisica (178 cm x 74 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma, compiendo la trafila in giallorosso, sino alla squadra “Primavera” con cui, dal 2011 al 2013, colleziona complessivamente 34 presenze e mette a segno 1 rete.

Nel 2013 si trasferice in serie C alla Feralpisalò, dove resta per due stagioni, disputando complessivamente 37 partite con 1 rete all’attivo.

Seguono le esperienze, sempre in serie C, con Alessandria (4 presenze nella stagione 2015 – 2016), Melfi (16 presenze da settembre 2016 a gennaio 2017) e Mantova (11 presenze e 1 assist da gennaio a giugno 2017). Nel 2017 si trasferisce al Latina in serie D: in nerazzurro disputa due campionati di Quarta Serie, totalizzando 66 presenze, impreziosite da 12 reti (ben 9 nella stagione 2018 – 2019). Segue una stagione al Foggia, sempre in serie D, con 23 presenze e 5 reti, mentre nel 2020 torna in serie C per vestire la maglia del Bisceglie con cui scende in campo 29 volte, realizzando 7 reti e mettendo a referto 6 assist.

Nella stagione 2021 – 2022 passa al Gubbio: nella scorsa annata ha totalizzato 30 presenze con 6 reti all’attivo e 11 assist.

Il suo score complessivo recita 127 presenze, 14 reti e 17 assist in serie C, 8 presenze e 1 rete in Coppa Italia di serie C, 89 presenze, 17 reti e 15 assist in serie D, 6 presenze e 1 rete in Coppa Italia di serie D, 34 presenze e 1 rete nel campionato “Primavera”.