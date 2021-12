Il Trento Femminile chiude il 2021 con una vittoria

La splendida rete di Tononi al 32' consegna i tre punti al Trento Calcio Femminile, che sul campo amico di Mattarello piega per 1 a 0 il Portogruaro e chiude il 2021 con la settima vittoria in campionato. Le gialloblù, dopo i tre punti acquisiti nell’undicesimo turno del girone d’andata, salgono a quota 24 in classifica, consolidano il terzo posto e restano nella scia delle battistrada, alcune delle quali devono recuperare una o due gare, come nel caso il Brixen.

Il ritorno in campo è fissato per domenica 9 gennaio, quando Torresani e compagine affronteranno in trasferta il Vicenza, attuale seconda forza del torneo.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

La cronaca

Mister Spagnolli deve fare a meno di Poli e Gastaldello e si affida in avanti al tridente composto da Rosa, Erlicher e Ale Tonelli.

Il match è combattuto sin dalle prime battute con il Trento che “fa” la partita e il Portogruaro che sceglie di agire di rimessa.

Le gialloblù si rendono pericolose con Rosa e Ale Tonelli, che sfiorano il punto del vantaggio, senza però riuscire a battere l’estremo difensore ospite.

Il risultato si sblocca al minuto 32: rimessa laterale dalla sinistra con Tonelli che serve Ruaben, abile a crossare in area per l’accorrente Tononi, che insacca con un pregevole tocco con l’interno del piede destro.

Il Portogruaro non resta a guardare e al 40' le venete vanno vicine al pareggio dopo un’incertezza della retroguardia di casa.

Nella ripresa il Trento Calcio Femminile legittima il vantaggio, sfiorando a più riprese il 2 a 0: al 51' Rosa si presenta a tu per tu con Comacchio, abile a sbarrare la strada in uscita alla numero dieci gialloblù. Quello della squadra di Spagnolli è un monologo: Rosa ci prova con un pallonetto, Erlicher sfiora il montante in girata e Varrone calcia a lato dopo un cross di Ale Tonelli.

L’ultimo sussulto del match è ancora di marca trentina: Fuganti cerca la sorte da fuori area, ma il suo tiro termina alto.

Il risultato non cambia più: il Trento Calcio Femminile conquista la settima vittoria in 11 giornata (più 3 pareggi e 1 sconfitta), consolida il terzo posto in solitaria e conclude il 2021 calcistico con un risultato positivo che permette a Torresani e compagne di restare nella scia delle dirette rivali.

Il ritorno in campo è fissato per domenica 9 gennaio, quando le aquilotte saranno di scena sul campo del Vicenza, secondo della fila (con una gara in meno).

Il tabellino

TRENTO CALCIO FEMMINILE – PORTOGRUARO 1-0 (1-0)

TRENTO CALCIO FEMMINILE: Valzolgher, Bertamini, L. Tonelli, Tononi (31'st Chemotti), Lenzi (37'st Lucin), Fuganti, A. Tonelli, Ruaben, Erlicher (49'st Settecasi), Rosa (20'st Torresani), Antolini (25'st Varrone).

A disposizione: Cultrera, Giovannini, Parisi.

Allenatore: Max Spagnolli.

PORTOGRUARO: Comacchio, Minutello, Matiz (31'st Sovran), Spollero, Scudeler, C. Gava, Furlanis, Zamberlan (13'st Molinaro), Gallo (31'st Gashi), Chies, Finotto (17'st V. Gava).

A disposizione: Piovesan, Durigon, Roveretto, Piemonte, Bigaran.

Allenatore: Giancarlo Maggio.

ARBITRO: Pizzi di Bergamo (Parisi di Trento e Villani di Rovereto).

RETE: 32'pt Tononi (T).

NOTE: campo dal fondo duro. Giornata soleggiata, ma fredda.