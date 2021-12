Il Südtirol gioca a poker con il Fiorenzuola e allunga in vetta

Nella diciassettesima e terzultima giornata d’andata del campionato di Serie C girone A 2021-2022 l’FC Südtirol supera 4-1 il Fiorenzuola (3-0 al riposo) con pieno merito. Sul terreno del “Druso” i biancorossi di mister Ivan Javorcic prendono le misure dell’avversario nei primissimi minuti e poi affondano i colpi.

Lo score si apre al 16’: cross dal fondo di sinistra di Davi per la testa di Odogwu, che si eleva e piazza la palla alla destra di Battaiola per il vantaggio biancorosso: 1-0. Il raddoppio al 21’ quando Casiraghi batte un angolo dalla destra, la palla esce dalla mischia sotto porta, Zaro appoggia a Davi che fa partire un sinistro potentissimo con palla in rete.

Il tris arriva al 34’: sventagliata di Tait dalla destra, palla dalla parte opposta sulla trequarti campo sui piedi di Voltan, stop, progressione, destro potente e palla nel sacco nell'angolo più lontano: 3-0.

La quarta rete arriva in apertura di ripresa, al 2’: punizione di Casiraghi dal poco oltre il vertice sinistro dell'area ospite, a centro area Olivera colpisce di testa e insacca alle spalle del proprio portiere: 4-0.

Corre il 23’ quando gli ospiti concludono da centro area, sulla linea di porta salva Zaro, l’arbitro vele la mano: espulsione e rigore; dal dischetto Palmieri accorcia le distanze: 4-1. I biancorossi proseguono in vetta, imbattuti con 13 vittorie e 4 pareggi.

RISULTATI DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

In campo

Mister Luca Tabbiani, schiera il Fiorenzuola con il 4-3-3: davanti al portiere Battaiola, la difesa

con Olivera, Ferri, Cavalli e Dimarco, in mezzo al campo Esposito, Fiorini e Palmieri, in avanti Currarini, Oneto e Bruschi.

Mister Ivan Javorcic schiera l’FCS con il 4-3-2-1: davanti a Poluzzi, linea difensiva con Davi, Curto, Zaro, De Col; in mezzo al campo Broh, Tait, Moscati con Casiraghi, Voltan dietro a Odogwu.

La cronaca

Primo tempo

4’ Punizione ospite dalla sinistra con schema: Bruschi serve lateralmente basso Palmieri, sinistro di piatto al volo fuori bersaglio. Subito dopo nuova punizione ospite dal limite mancino, batte Bruschi direttamente in porta, respinge Poluzzi

9’ Pregevole manovra combinata biancorossa: triangolo Carisaghi-De Col a centrocampo, quest'ultimo entra avanza e mette in mezzo, velo di Odogwu, conclusione di Casiraghi, Battaiola respinge.

16’ Cross dal fondo di sinistra di Davi per la testa di Odogwu che si eleva e piazza la palla alla destra di Battaiola per il vantaggio biancorosso: 1-0

21’ Angolo di Casiraghi dalla destra, la palla esce dalla mischia, Zaro appoggia a Davi che fa partire un sinistro potentissimo con palla in rete: 2-0.

23’ Cross di Casiraghi, girata al volo in area di Voltan, palla sul fondo.

34’ Sventagliata di Tait dalla destra, palla dalla parte opposta sulla trequarti campo sui piedi di Voltan, stop, progressione, destro potente e palla nel sacco nell'angolo più lontano: 3-0.

35’ Conclusione di Currarino, Poluzzi si tuffa sulla sinistra e smanaccia in angolo.

37’ Tiro al volo di Tait da dentro l’area, Battaiola ci arriva con il piede.

Secondo tempo

2’ Punizione di Casiraghi dal poco oltre il vertice sinistro dell'area ospite, a centro area Olivera colpisce di testa e insacca alle spalle del proprio portiere: 4-0.

7’ Occasione Casiraghi: tiro dal limite, diagonale radente fuori di poco.

23’ Conclusione da centro area, sulla linea di porta salva Zaro, l’arbitro vede la mano: espulsione e rigore.

24’ Dal dischetto Palmieri accorcia le distanze: 4-1.

Il tabellino

FC SÜDTIROL - US FIORENZUOLA 4-1 (3-0)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Davi. Curto, Zaro, De Col; Broh (11’ st Fink), Tait, Moscati; Casiraghi (28’ st Vinetot), Voltan (11’ st Rover); Odogwu (28’ st Gatto).

A disposizione: Meli, Marano, Fabbri, Malomo, Fischnaller, Candellone.

Allenatore: Ivan Javorcic

US FIORENZUOLA: (4-3-3): Battaiola, Olivera, Ferri, Cavalli, Dimarco; Esposito (11’ st Giani), Fiorini (1’ st Zaccariello), Palmieri (28’ st Maffei), Currarini, Oneto (28’ st Arrondini), Bruschi (11’ st Godano).

A disposizione: Burigana, Potop, Nelli, Molinaro, Guglieri, Danovaro, Varoli.

Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

ASSISTENTI: Riccardo Vitali di Brescia e Massimiliano Bonomo di Milano

IV UFFICIALE: Nicolò Marini di Trieste

RETI: 1:0 16’ pt Odogwu (FCS), 2:0 21’ pt Davi (FCS), 3:0 34’ pt Voltan (FCS), 4:0 2’ st aut. Olivera (FCS), 4:1 24’ st rig. Palmieri (F)

NOTE: cielo coperto, temperatura sui 2°, campo in ottime condizioni. All’inizio un minuto di raccoglimento per commemorare la figura di Engelbert “Engl” Schaller, storico dirigente biancorosso venuto a mancare nei giorni scorsi. La società insieme all’Avis provinciale ha promosso l’“Avis Day”: campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue.

Ammoniti: 21’ st Oneto (F). Espulso: 24’ st Zaro (FCS).

Angoli: 3-5 (2-2). Recupero: 0’+3’ .