Coppa Italia: Südtirol a Teramo per i quarti di finale

Mercoledì di Coppa Italia Serie C per l’FC Südtirol, impegnato nei quarti di finale del torneo sul campo del Teramo, formazione che in campionato milita nel girone B. La gara unica ad eliminazione diretta (con supplementari dopo i tempi regolamentari ed eventuali rigori in caso di ulteriore parità), determinata dal sorteggio integrale, si gioca sul terreno dello Stadio “Gaetano Bonolis” in località Piano d’Accio nel comune di Teramo con calcio d’inizio alle ore 17.30. I biancorossi di mister Ivan Javorcic hanno eliminato negli ottavi la Juventus U23 (2-1), ultima vincitrice della manifestazione, mentre il Teramo di mister Federico Guidi ha superato in casa il Pescara (1-0), dopo aver eliminato Siena e Monterosi Tuscia.

Il cammino del Südtirol in Coppa Italia

L’FC Südtirol è entrato in scena nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, dopo aver disputato il turno preliminare della Coppa Italia Lega Serie A (Perugia-FCS 1-0). Si è qualificato grazie al successo interno per 4-1 ottenuto nella gara secca con la Giana Erminio dello scorso 15 settembre (1:0 14’ pt Candellone; 1:1 34’ pt D’Ausilio, 2:1 15’ st Odogwu, 3:1 22’ st Tait, 4:1 44’ st Candellone). Negli ottavi: FC Südtirol - Juventus Under 23 2-1 (2-0): 34’ pt 1:0 Odogwu (FCS), 41’ st 2:0 Candellone (FCS); 17’ st 2:1 Nicolussi Caviglia (J),

Il Teramo nei trentaduesimi ha superato sul terreno amico il Monterosi Tuscia: 2-0 (Kyeremateng al 19’, Birligea al 39’), per imporsi poi, sempre in casa, sul Siena (1-0 con gol di Birligea al 3’ della ripresa). Negli ottavi gli abruzzesi hanno vinto per 1-0 in casa contro il Pescara con gol partita di Viero al 51'.

Lo scorso anno la Coppa Italia di serie C era stata annullata a causa della pandemia. L’ultima edizione disputata (2019-2020) si era conclusa con il successo della Juventus Under 23, vittoriosa per 2-1 contro la Ternana nella finale in gara unica svoltasi sul “neutro” di Cesena.

I precedenti

Sono 7 i precedenti tra le due squadre, 6 in campionato, 1 in Coppa Italia: 3 successi FCS, 3 pareggi e una vittoria degli abruzzesi. In Coppa Italia il primo scontro diretto tra le due squadre: 10 agosto 2014 FCS-Teramo 3-2 (32’ Fink, pareggio di Lapadula al 62’, doppietta di Fischnaller, a segno all’85’ e all’88’ e seconda rete ospite al 90’ + 2’ ancora con Lapadula)

La formula: quarti di finale, semifinale e finale

Quarti di finale: partecipano le 8 vincitrici degli ottavi di finale. A partire da questo turno gli accoppiamenti sono determinati da un sorteggio integrale, senza più tenere conto dei 4 gruppi geografici di provenienza. Le vincitrici accedono alle semifinali. Gara unica mercoledì 24 novembre. Così nei quarti: Albinoleffe-Catanzaro (14.30), Fidelis Andria-Piacenza (14.30), Padova-Vitervese (15.00), FC Südtirol-Teramo (17.30).

Semifinali (andata e ritorno) il 15 dicembre 2021 e il 19 gennaio 2022

Finale (andata e ritorno) il 2 marzo e il 5 aprile 2022.

La vincitrice si qualificherà di diritto, oltre che alla Coppa Italia Lega serie A 2022-2023, anche alla fase nazionale dei playoff di serie C 2021-2022 per la promozione in serie B, a meno che essa non si trovasse in una delle seguenti situazioni: già promossa in B per piazzamento (primo posto nel proprio girone del campionato); già ammessa alla fase nazionale dei playoff per piazzamento (secondo o terzo posto nel proprio girone del campionato); rinunciante alla partecipazione ai playoff; piazzamento nel proprio girone del campionato di serie C in uno degli ultimi cinque posti (quindi retrocessa direttamente in serie D, ammessa ai playout oppure salva per distacco). In tal caso il suo posto sarebbe colmato dalla finalista sconfitta in questo torneo o, in subordine, dalla quarta classificata del girone cui appartiene la vincitrice di coppa.

La partita in diretta

Diretta televisiva pay-per-view su ElevenSports https://elevensports.it, diretta live-ticker sul sito www.fc-suedtirol.com; collegamenti radio in diretta sulle frequenze di Radio Dolomiti e di Radio NBC Rete Regione.

FCS-Germoni, risoluzione consensuale

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia, l'FC Südtirol ha comunicato che il giocatore Luca Germoni, di comune accordo con la società, ha deciso di rescindere il contratto per problemi familiari.