In Alto Adige stop a tutti i campionati per almeno tre settimane

Il Comitato altoatesino della Figc ha deciso di sospendere per tre settimane ogni attività agonistica, dal torneo di Promozione fino a quelli giovanili. Nei prossimi tre fine settimana, quindi, non si giocherà sui campi della provincia di Bolzano, un provvedimento che incide anche sul torneo regionale di C1 di calcio a 5, che era già stato stoppato dal Comitato trentino per due turni.

Le squadre potranno continuare ad allenarsi e ad utilizzare regolarmente le docce, ma quelle giovanili di base (esordienti, pulcini, piccoli calci e piccoli amici) potranno lavorare solo in forma individuale.