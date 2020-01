Serie C

martedì 7 gennaio 2020

CALCIO

Tommaso Morosini lascia il Südtirol e si trasferisce al Monza

L’FC Südtirol comunica di aver trasferito all'Associazione Calcio Monza i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Morosini, 28enne centrocampista bergamasco di Ponte San Pietro, che lascia il club biancorosso dopo una stagione e mezza, nella quale ha collezionato 32 presenze in campionato (con 4 reti e 7 assist) e 2 presenze nei playoff di Lega Pro 2019 (2 reti e un assist), 4 presenze in Coppa Italia Lega Serie A (3 assist) e la stagione corrente con 19 presenze nel girone d’andata del campionato di serie C girone A (con 9 reti e 5 assist), 3 presenze in Coppa Italia Lega Serie A (con 3 reti).