giovedì 19 dicembre 2019

Presentato il Calendario 2002 del Trento Clarentia

Si è svolta ieri presso la Sala consiglio di Coldiretti Trento la conferenza stampa di presentazione del Calendario 2020 della società Trento Calcio Femminile.

La presidente Rita Csako ha presentato l’iniziativa e menzionato i partner coinvolti. Il tema centrale della pubblicazione è il cibo, inteso sia come educazione ad una corretta alimentazione che valorizzi i prodotti locali, sia come lotta allo spreco e come sostegno a chi ha bisogno. I partner Coldiretti, Risto3 e Banco alimentare sono intervenuti per spiegare il proprio ruolo.

Le coautrici Silvia Maurina e Silvia Zappini, atlete della prima squadra, hanno illustrato i contenuti e la cura investita nel coinvolgere tutte le atlete anche nelle realtà vive dei tre partner (sedi, mercati, magazzini, cucine).

I fotografi Daniele Panato e Alessandro Eccel hanno curato la predisposizione delle foto. Il Trento destinerà parte del ricavato al Banco alimentare per sostenere le sue attività in Trentino Alto Adige.

I dettagli del progetto

L’idea del Calendario 2020 parte dall’esperienza pregressa, quando un gruppo di atlete della prima squadra ha deciso di creare un format per presentare in modo semplice e ironico la nostra attività sportiva.Prima squadra, under 19 e, da quest’anno, le ragazze della squadra esordienti saranno chiamate a posare all’interno dei contesti dei tre partner coinvolti. In questo modo la pagina dedicata ad ogni mese presenterà una foto in cui le atlete sono presenti nelle case di amici, parenti, sostenitori, associazioni di volontariato, sponsor e soggetti istituzionali, sensibilizzandoli al tema del cibo e di una corretta alimentazione che valorizzi il territorio e chi ci lavora.Le foto sono state scattate in collaborazione con fotografi professionisti, Daniele Panato ed Alessandro Eccel. Le coautrici del Calendario 2020 sono le nostre atlete Silvia Maurina e Silvia Zappini, che hanno curato tutta la preparazione e l’impostazione grafica, nonché l’elaborazione dei contenuti testuali.

Finalità del progetto

Il primo obiettivo è quello di costruire e rafforzare una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per promuovere, assieme, una sensibilità rispetto al tema dell’alimentazione sana ed attenta oltre a ridurre lo spreco alimentare e favorirne la sua più efficacie distribuzione ai bisognosi.Il secondo obiettivo è quello di sostenere anche le attività del Banco alimentare del Trentino Alto Adige con parte di quanto raccolto con l’iniziativa del Calendario 2020.Il terzo obiettivo è quello di elevare la percezione delle atlete del Trento Calcio Femminile come portatrici di contenuti seri e non solo di virtù sportive.