Serie D

sabato 16 febbraio 2019

CALCIO

Il Trento a caccia di punti salvezza contro il Chions

Dopo l'impegno infrasettimanale contro il Delta Porto Tolle, valevole quale recupero della quinta giornata del girone di ritorno, il Trento affronta il secondo impegno casalingo in quattro giorni, ospitando al "Briamasco" i friulani del Chions nel settimo turno della fase discendente di torneo. La formazione della provincia di Pordenone occupa la settima piazza in classifica in coabitazione con l'Este ed è ancora in corsa per un posto nei playoff. I gialloblù vanno a caccia del secondo successo casalingo del 2019 dopo quello conseguito contro il Cjarlins Muzane. Dirigerà l'incontro Matteo Campagni della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Andrea Arnone e Federico Linari, rispettivamente delle sezioni di Empoli e Firenze.

Mister Loris Bodo recupera capitan Alessandro Furlan, Gioele Mureno e Niccolò Baronio, ma dovrà fare a meno dello squalificato Bakari Badjan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo per cumulo d'ammonizioni e degli infortunati Nicola Petrilli, Davide Bosio e Mauro Scaglione.





Gli avversari

L'Apc Chions è stato fondato nel 1972. Sino alla scorsa stagione la società friulana ha militato nei campionati regionali, conquistando la prima storica promozione in serie D dopo aver vinto il torneo d'Eccellenza del Friuli Venezia Giulia.Gli elementi di spicco dell'organico guidato dal confermato Alessandro Lenisa sono il centravanti Dejan Marijanovic, ex Primorje e Koper (serie A slovena), Belluno, Trissino Valdagno, Virtus Vecomp Verona, Albese, Oltrepovoghera, Lentigione e Clodiense (80 reti in categoria), a segno tre volte in questa stagione, il trequartista Dimas Gonçalves De Oliveira, ex Sambonifacese, Monza, Montichiari, Borgo a Buggiano e Teramo in C1 e C2, Virtus Vecomp, Sambonifacese, Campobasso e Levico Terme in serie D (318 presenze e 135 reti nelle tre categorie), che ha già segnato sei gol in questo campionato, il centrocampista Marco Facca, autore di sette marcature, l'esperto portiere Tommaso Peresson e i difensori Daniele Visintin (300 presenze tra serie C2 e serie D con le maglie di Pro Gorizia, Itala San Marco, Treviso e Kras Repen) e Federico Dal Compare (ex Castiglione, Sacilese, Montebelluna e Ribelle).A dicembre la rosa è stata ulteriormente potenziata con l'arrivo dell'attaccante Antonio Acampora (ex Monfalcone e Belluno), che nelle sette partite disputate con la maglia del Chions ha già realizzato cinque reti.I colori sociali del Chions sono il giallo e il blu.PORTIERI: Barosi (00); Guadagnin (99)DIFENSORI: Baronio (99); Carella (98); Mureno (92); Panariello (88); Panizza (01); Romagna (99); Sabato (82); Zucchini (95)CENTROCAMPISTI: Bertaso (98); Frulla (92); Furlan (85); Paoli (97); Santuari (01); Trevisan (00)ATTACCANTI: Cristofoli (83); Ferraglia (99); Islami (00); Roveretto (87)