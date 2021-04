La Virtus Bolzano ospita il lanciato Cjarlins Muzane

Impegno casalingo per la Virtus Bolzano che domani, domenica 18 aprile, nell’undicesima giornata del girone di ritorno ospita i friulani del Cjarlins Muzane. Impegno che, almeno per quanto riguarda i biancorossi, anticipa la “sosta forzata” di due settimane decisa dalla Lnd per permettere la disputa dei recuperi delle partite rinviate causa Covid.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA E CLASSIFICA

Elenco che, comunque, continua ad aggiornarsi considerato che nel calendario della 30esima giornata sono stati decisi i rinvii di altre due gare: Campodarsego-Arzignano e Cartigliano-Chions.

Mister Alfredo Sebastiani osserverà la quarta delle cinque giornate di squalifica, per cui in panchina ci sarà il vice Gabbiano Santin che potrà contare sulla disponibilità di tutti gli effettivi, ad eccezione di Elis Kaptina che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammonizione.

La Virtus Bolzano è reduce dalla sconfitta in trasferta patita contro il Delta Porto Tolle.

Il Cjarlins Muzane, allenato da Nicola Princivalli, si presenta sul sintetico bolzanino esibendo la striscia di sette risultati utili consecutivi, frutto di quattro pareggi (Campodarsego, Luparense, Adriese e Caldiero) e tre vittorie (Mestre, Delta Porto Tolle, Cartigliano).

La sfida di domani sul sintetico dell’Internorm Arena, previo accordo tra le due società, è stata posticipata alle ore 15,30.