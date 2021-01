Un rigore fallito per parte, Cesena - Südtirol finisce 0-0

Finisce a reti inviolate e con un errore a testa dal dischetto il big match tra Cesena e FC Südtirol. Nella 18ª e penultima giornata del girone d’andata del campionato di serie C i biancorossi di mister Stefano Vecchi affrontano sul terreno dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena i bianconeri guidati da William Viali, un squadra tonica e in salute, che muove bene la palla e costruisce molto.

Inizio di gara con gli ospiti più pericolosi: Fischnaller sfiora la rete al 12’ con una conclusione al volo da centro area su cross dal fondo destro di Tait e i romagnoli creano alcune occasioni. Al 29' calcio di rigore per i padroni di casa: Russini mette la palla in mezzo all'area dal corner di sinistra, l'arbitro ravvisa una trattenuta di Polak su Longo e decreta il penalty. Dal dischetto batte Bortolussi, palla forte rasoterra sulla destra del portiere, Poluzzi intuisce e respinge poi Tait manda in angolo.

Secondo tempo equilibrato, con Vecchi che muta modulo due volte per cercare la svolta. Al 43’ il calcio di rigore per l'FCS: tocco di Ciofi con la mano in area su palla messa in mezzo da Odogwu. Batte Greco di sinistro ad incrociare, Nardi respinge il penalty e Ciofi spazza in angolo.

Finisce senza reti: decimo risultato utile di fila per il Cesena, mentre i biancorossi riprendono la marcia con un punto prezioso su un campo difficile.

La cronaca

Wiliam Viali, presenta il Cesena con il 4-3-3. In porta Nardi, linea difensiva con Longo, Maddaloni, Ciofi e Favale, a centrocampo Ardizzone, Steffè, Petermann e in avanti Bortolussi, Russini, Zecca.

Mister Stefano Vecchi schiera l’FCS con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi, linea difensiva con El Kaouakibi, Vinetot, Polak, Fabbri; Tait, Gatto, Karic; Casiraghi; Fischnaller, Magnaghi

Primo tempo

12’ Grande occasione per gli ospiti oggi in completo nero: cross dal fondo di destra di Tait, botta al volo di Fischnaller da dentro l'area con il mancino, para a terra Nardi.

15’ Insidioso cross teso in area dalla sinistra di Fabbri, Favale si rifugia in angolo.

21’ Incursione sulla destra di Russini che entra in area e arriva a piazzarsi tra Polak e Poluzzi riuscendo a guadagnare il corner.

25’ Casiraghi mette in mezzo all'area dal fondo di destra, Ciofi spedisce in angolo.

29’ Calcio d'angolo dalla destra di Russini palla in mezzo all'area, l'arbitro ravvisa una trattenuta di Polak su Longo: rigore. Dal dischetto batte Bortolussi, palla forte rasoterra sulla destra del portiere, Poluzzi intuisce e respinge poi Tait manda in angolo.

31’ Calcio d'angolo battuto dal Cesena, palla che attraversa l'area piccola trovando l'anticipo di Fabbri, che evita la deviazione di Ciofi.

41’ Polak e Zecca rientrano in campo dopo uno scontro testa-testa entrambi con una vistosa fasciatura.

42’ Duetto Petermann-Steffè in mezzo, palla sulla sinistra a Favale che calcia di potenza dalla sinistra, Poluzzi respinge in angolo.

Secondo tempo

1’ Cesena pericoloso subito con Russini che allarga sulla destra in area per Bortolussi tiro cross basso, palla sul fondo non ci arriva Favale.

3’ Tiro da lontano di Casiraghi basso sul primo palo, Nardi respinge in angolo.

9’ Traversone di Tait con palla a giro dalla sinistra sul secondo palo per Karic che manca il tocco ravvicinato da un metro.

10’ Triplo cambio in casa FCS: Odogwu, Rover e Beccaro per Magnaghi, Casiraghi e Karic.

19’ Fischnaller dalla sinistra cerca Odogwu al centro dell'area, Ciofi devia e Nardi riesce ad intervenire.

24’ Prolungata azione offensiva ospite che termina con la palla tra le braccia di Nardi.

30’ Punizione di Fink dal vertice sinistro dell'area romagnola, palla sotto porta, para Nardi in due tempi.

37’ Favale crossa dalla destra, botta rasoterra di Nanni, Poluzzi manda in angolo.

43’ Rigore per l'FCS: tocco di Ciofi con la mano in area su palla messa in mezzo da Odogwu. Batte Greco di sinistro ad incrociare, Nardi respinge il penalty e Ciofi spazza in angolo.

Il tabellino

CESENA - FC SÜDTIROL 0-0 (0-0)

CESENA (4-3-3): Nardi; Longo, Maddaloni, Ciofi, Favale; Ardizzone, Steffè, Petermann; Bortolussi, Russini (41’ st Collocolo), Zecca (29’ st Nanni).A disposizione: Satalino, Bizzini, Aurelio, Ricci, Campagna, Vallocchia, Capellini, Lepri, F. Fabbri, Boriani. Allenatore: William Viali

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Vinetot, Polak, A. Fabbri; Tait, Gatto (37’ st Greco), Karic (10’ st Beccaro); Casiraghi (10’ st Rover); Fischnaller (25’ st Fink), Magnaghi (10’ st Odogwu). A disposizione: Meneghetti, Curto, Davi, Bussi. Allenatore: Stefano Vecchi.

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

ASSISTENTI: Alberto Zampese e Andrea Torresan di Bassano del Grappa

IV UFFICIALE: Matteo Marcenaro di Genova

NOTE: cielo coperto, temperatura di poco sopra 0°, rilevante umidità, campo in ottime condizioni.

Ammoniti: 45’ pt Maddaloni (C), 45’ pt Viali (C); 10’ st Karic (FCS),

Angoli: 12-7 (8-4). Recupero: 3’+ 3’