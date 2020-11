Il diciannovenne Paolo Pinto rinforza il centrocampo del Trento

Il Trento ha reso noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Pinto, centrocampista classe 2001, che ha sottoscritto un accordo con il club gialloblù sino al 30 giugno.

Contestualmente comunica di aver rescisso consensualmente l'accordo con il calciatore Giacomo Pettarin, a cui va il ringraziamento per la professionalità e l'impegno dimostrati nel corso dell'esperienza in gialloblù e l'augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.

Nato a Castelfranco Veneto l'1 maggio 2001, Pinto è un centrocampista di piede destro, di grande duttilità e dall’ottima struttura fisica (185 cm per 77 kg).

Muove i primi passi calcistici nel Giorgione, la prestigiosa società del suo paese d'origine, per poi trasferirsi al Vicenza, dove resta per due stagioni. Nel 2015 viene prelevato dalla Juventus: veste per tre anni la maglia bianconera, militando nelle formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 e nell'estate 2018 passa al Bologna, dove si trattiene sino a giugno 2019. Nella scorsa stagione ha militato nel Pordenone, con cui ha affrontato il campionato "Primavera 2" e collezionato diverse convocazioni con la Prima Squadra agli ordini di mister Attilio Tesser.

Paolo Pinto si è già aggregato al gruppo e sostenuto alcuni allenamenti agli ordini di mister Carmine Parlato. Il giocatore sarà già a disposizione per il prossimo impegno di campionato.