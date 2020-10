Trento Femminile corsaro a Bressanone, è suo il primo derby

Il primo derby regionale di campionato va al Trento Calcio Femminile, che espugna il campo di Bressanone per 1-0. Vittoria e punti importanti quelli portati a casa dalla trasferta altoatesina: ora la classifica si fa interessante, il Trento aggancia lo stesso Brixen e, seppur ancora corta dopo sole 3 giornate, promette una stagione davvero avvincente.

La cronaca

Il match, rispondendo a pieno alle aspettative, è stato equilibrato. Giocato con attenzione da entrambe le formazioni, attente inizialmente forse più a non subire e a cercare il bel gioco. Sono le padrone di casa nei primi minuti a tenere ben saldo il pallino del gioco, con un maggior possesso palla che però non porta frutti se non qualche velleitario tentativo con tiri da fuori area ed una occasione più netta ben sventata da Valzolgher.

È poi nel momento forse migliore del Brixen che il Trento trova l'episodio che sblocca la partita: un errore in disimpegno in difesa favorisce Poli, abile a sfruttare l'occasione e portare la sua squadra sull'1-0. Il Brixen subisce moralmente il colpo ed il Trento gestisce al meglio il resto del primo tempo, creando gioco ed occasioni, senza riuscire però a mettere a segno il colpo che chiude la partita.

Nel secondo tempo le padrone di casa cercano di spingere per cercare il pareggio, ma ancora una volta la difesa trentina si dimostra solida e le preoccupazioni per l'estremo difensore gialloblù sono poche. Valzolgher è brava in qualche occasione ha chiudere con sicurezza su passaggi filtranti e fermare sul nascere le azioni avversarie. È invece il Trento, con Alessandra Tonelli, ad avere a 5 minuti dalla fine l'opportunità più clamorosa anche in questo secondo tempo. La partita finisce 1-0: una vittoria che al Trento porta i 3 punti ma anche morale e consapevolezza.

Servivano conferme e msono arrivate, con una vittoria più sofferta rispetto a quella della settimana scorsa, ma fortemente cercata con una partita attenta: una squadra che cresce di partita in partita, con un gruppo che sta dimostrando di essere all’altezza e di poter contare su più elementi in grado di essere determinanti.

Il tabellino

BRIXEN - TRENTO 0-1

BRIXEN: Graus, Barbacovi (84' Kammerer), Dorfmann, Kiem, Oberhuber, Santin,

Kerschdorfer (61’ Maloku) , Abler, Reiner, Bielak, Stockner (45' Treibenreif)

TRENTO: Valzolgher, Bertamini, Chierchia, Ruaben, Tonelli L., Varrone (81’

Battaglioli), Fuganti (89’ Maurina), Tononi (61’ Chemotti), Rosa (73’ Pasqualini),

Tonelli A., Poli (83’ Daprà).