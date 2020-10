Un Südtirol concreto supera a domicilio la Feralpisalò

Il terzo match esterno frutta tre preziosi punti all’FC Südtirol. Nella quinta giornata d’andata i biancorossi tornano al “Lino Turina” di Salò e si impongono per 1-0, proseguendo la striscia positiva. La formazione di Stefano Vecchi confeziona una prestazione maiuscola, esercitando una chiara e costante supremazia territoriale contro una squadra ottimamente attrezzata, da tempo ai vertici della categoria

A decidere le sorti della sfida è l’azione al 28’ della ripresa su palla inattiva. Punizione dalla sinistra del neo entrato Fink, palla in mezzo in mischia, probabilmente deviata da un giocatore di casa con sfera in rete alle spalle di De Lucia. Un risultato importante per i biancorossi, che procedono imbattuti dopo aver interrotto la striscia positiva interna dei “Leoni del Garda”, che non perdevano in casa dal 25 settembre 2019, 1-3 dal Fano in C, ovvero negli 17 incontri giocati al “Turina” (12 vinti e 5 pareggiati).

La cronaca

In casa biancorossa mancano gli infortunati Polak e Odogwu, tra i gardesani: capitan Legati, Guidetti ed Hergheligiu. Tre ex, tutti tra i padroni di casa: Tommaso Morosini, Caio De Cenco e Giacomo Tulli. Gardesani imbattuti in casa dal 25 settembre 2019, 1-3 dal Fano in C. Da allora 17 incontri giocati al “Turina” di cui 12 vinti e 5 pareggiati. Sempre a segno nelle ultime 15 gare interne..

Massimo Pavanel, 52 anni, ex Triestina ed Arezzo, alla guida dei gardesani da questa stagione schiera la sua squadra con il 4-3-3: in porta De Lucia, in difesa Bergonzi e Rizzo laterali con Giani e Bacchetti centrali, in mezzo al campo Morosini, Scarsella e Carraro, in avanti D’Orazio e Ceccarelli laterali, Miracoli prima punta.

Mister Stefano Vecchi presenta il suo FC Südtirol con il 4-3-1-2: davanti a Poluzzi, difesa con El Kaouakibi, Curto, Vinetot e Fabbri, a centrocampo Tait, Greco e Beccaro con Casiraghi dietro le punte Fischnaller e Rover.

Primo tempo

6’ Fischnaller prova un velo sulla trequarti, nessuno dei suoi compagni lo segue, palla tra le braccia di De Lucia.

11’ Prima vera e propria palla-gol della gara: al limite dell'area Tait allarga per Beccaro che carica un potente destro, la sfera sorvola la traversa.

14’ Fischnaller conclude in porta di sinistro, palla troppo larga.

15’ Rover serve un pallone a spiovere in area, la difesa di casa manda in corner.

18’ D'Orazio dalla sinistra mette in mezzo per Miracoli, la difesa ospite alleggerisce in calcio d'angolo.

22’ Tiro a spiovere di Casiraghi da fuori area, palla sul fondo.

29’ Casiraghi avanza per vie centrali fino al limite dell'area, conclude ma strozza il tiro.

35’ Prolungata manovra ospite con Tait al cross dalla destra per la testa di Beccaro e sfera sul fond

38’ Poluzzi imbecca in profondità Casiraghi che si porta da solo di fronte a De Lucia, inseguito da un difensore di casa, conclusione potente, palla respinta dal palo alla sinistra del portiere.

Secondo tempo

10’ Rover serve Beccaro che calcia in porta, ma non ne inquadra lo specchio.

20’ Sostanziale equilibrio nella prima parte del secondo tempo. Senza occasioni da gol.

28’ Vantaggio ospite: punizione dalla sinistra del neo-entrato Fink, palla in mezzo, in mischia, deviazione di un giocatore di casa con la sfera che finisce in rete alle spalle di De Lucia: 0:1

35’ Magnaghi cerca di rubare palla a Beccaro, ma non riesce e De Lucia blocca a terra.

Il tabellino

FERALPISALO’ - FC SÜDTIROL 0-1 (0-0)

FERALPISALO’ (4-3-3): De Lucia; Bergonzi (36’ st Mezzoni), Giani, Bacchetti, Rizzo; Scarsella, Morosini (15’ st Guidetti), Carraro; D’Orazio (25’ st Tulli), Miracoli (25’ st De Cenco), Ceccarelli (15’ st Gavioli). A disposizione: Liverani, Magoni, Brogni, Vitturini, Messali, Pinardi. Allenatore: Massimo Pavanel

FC SÜDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri (42’ st Malomo); Tait, Greco (25’ st Gatto), Beccaro (41’ st Davi); Casiraghi (25’ st Fink); Fischnaller (25’ st Magnaghi), Rover. A disposizione: Meneghetti, Gigli, Turchetta, Karic, Semprini. Allenatore: Stefano Vecchi

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento

ASSISTENTI: Paolo Cipolletta di Avellino e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia

IV UFFICIALE: Aleksandar Djurdjevic di Trieste

RETE: 0:1 28’ st Fink (FCS)

NOTE: cielo sereno, temperatura mite, campo in buone condizioni.

Ammoniti: 12’ pt. Miracoli (FS), 40’ pt Casiraghi (FCS). 45’ + 1’ pt Curto (FCS); 14’ st Scarsella (FS), 21’ st Tait (FCS)

Angoli: 3-8 (2-4). Recupero: 1’+ 6’