Un buon Südtirol cede per 2-1 al Wacker Innsbruck

Nella giornata di ieri prima amichevole stagionale per i biancorossi. Il giorno del debutto stagionale dell’FC Südtirol avviene sul campo di Volders, in Austria: sul terreno della località tirolese la formazione di Stefano Vecchi ha incontrato il FC Wacker Innsbruck, militante nel campionato austriaco di Seconda Divisione in un match a porte aperte terminato 2-1 per i tirolesi, che sfruttano al meglio le uniche due occasioni confezionate nell’arco dei 90’. Sono infatti i biancorossi a fare la partita e a dominare.

Primo tempo con gli ospiti a più riprese vicini al gol. Vecchi schiera l’undici di partenza con Poluzzi tra i pali, Davi, Vinetot, Gigli e El Kouakibi nella linea arretrata, Karic, Fink, Greco e Tait in mezzo al campo con Odogwu e Rover in avanti. I primi 45’ finiscono a reti bianche e con l’FCS a recriminare.

Ad inizio ripresa Semprini e Fischnaller entrano, rispettivamente al posto di Odogwu e Rover, Casiraghi rileva Fink, Polak per Vinetot, Fabbri per Davi e Curto per Gigli. Al 4’ il primo gol stagionale biancorosso: dal fondo di destra Casiraghi pennella un pallone invitante per il tocco ravvicinato sottomisura di Fischnaller che sblocca lo score. Il Wacker prima pareggia e poi passa in vantaggio con capitan Gründler. Si susseguono i cambi. La squadra di Vecchi continua a macinare gioco e a creare occasioni, senza trovare però il gol.

Il tabellino

FC WACKER INNSBRUCK - FC SÜDTIROL 2-1 (0-0)

FC WACKER INNSBRUCK: Eckmayr, Joppich, Abali, Kopp, Doski, Hubmann, Martic, Wallner, Gründler, Ibrisimovic, Faleye.

Entrati nella ripresa: Knaller, Koeckl, Hupfauf, Gallè, Viteritti, Joao Soares.

FC SÜDTIROL: Poluzzi (18’ st Tononi), El Kaouakibi (18’ st Gabrieli), Davi (1’ st Fabbri), Vinetot (1’ st Polak), Gigli (1’ st Curto), Tait, Fink (1’ st Casiraghi), Karic (34’ st Bussi), Greco (18’ st Gasperi), Rover, Odogwu.

All. Stefano Vecchi

MARCATORI: 4’ st Fischnaller (FCS), 18’ e 20’ st Gründler (WI).