venerdì 3 gennaio 2020

Il Südtirol potenzia la difesa con l’innesto di Nicolò Gigli

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo per un anno e mezzo, quindi fino a giugno 2021, con opzione per il successivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Gigli, 23enne difensore di peso cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e con significative esperienze alle spalle. Nel corso della corrente stagione agonistica ha vestito la casacca del Rieti, nel girone C della serie C, con i gradi di capitano, svincolandosi a metà dicembre.

Nato a Genzano di Roma l’11 gennaio 1996, 190 cm per 88 kg di peso forma, è un difensore centrale, piede sinistro, dai solidi fondamentali. Ha iniziato a giocare nell’Asd Savio Roma ed è cresciuto e maturato nel settore giovanile della Fiorentina, lanciato in Primavera da Leonardo Semplici, è approdato nel 2011 in nazionale under 16, convocato da Daniele Zoratto.

Il 16 agosto 2014 ha debuttato in maglia viola allo stadio Narodowy di Varsavia nell’amichevole di lusso tra il Real Madrid campione d’Europa di Ancelotti (con in campo Ronaldo, Keylor Navas, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Di Maria, Benzema ecc...) e la Fiorentina di Montella, vinta in rimonta 2-1 dai viola, con reti di Gomez e Marcos Alonso dopo il gol di Ronaldo in apertura.

Nella stagione 2015/2016 ha vestito la casacca del Lecce in serie C per poi rientrare alla Fiorentina. Vanta un trascorso con le casacche del Matera e della Ternana, prima dell’approdo a Rieti nella stagione 2018/2019: complessivamente 64 partite in serie C, di cui 33 con un gol e un assist lo scorso anno a Rieti, con i gradi di capitano, indossati anche nella prima parte della corrente stagione. 15 le presenze nel campionato in corso con la casacca reatina. In estate si era parlato di in suo possibile trasferimento al Pisa, in serie B.

Si è svincolato dal club laziale a metà dicembre, insieme ad altri due compagni, in seguito alla decisione del Collegio Arbitrale, che ha accolto la richiesta unilaterale di rescissione del contratto per inadempienze.

L’accordo con l’FCS è stato formalizzato dopo le visite mediche che si sono svolte stamani presso la Casa di Cura Santa Maria di Bolzano. Il difensore ha scelto di indossare la casacca biancorossa numero 6.