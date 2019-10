Eccellenza

venerdì 4 ottobre 2019

CALCIO

In Eccellenza spicca ViPo-Arco. Big match in Promozione

In Eccellenza spuntano ViPo Trento-Arco e Mori Santo Stefano-Comano Fiavè. In Promozione giornata interessantissima con Rovereto-Gardolo, Benacense-Aquila Trento e Calciochiese-Sacco San Giorgio per la vetta e tanti match importanti nella zona bassa della classifica.

Nel massimo campionato regionale la formazione allenata da Marco Girardi è alla ricerca dei tre punti contro i ragazzi Paolo Zasa nell’anticipo di sabato sera, con il Trento impegnato in casa dell’Anaune (altro anticipo del sabato) che mira alla sesta vittoria in altrettante gare. In coda i tricolori di Davide Zoller devono risollevare la testa dopo la sconfitta con il San Giorgio contro un Comano Fiavè obbligato a muovere la classifica, dopo aver collezionato un solo pareggio in cinque partite. Il Lavis in casa con il Lana – ancora a secco di successi - punta a raccogliere bottino pieno.



In Promozione il calendario mette in palio punti importanti. Per la parte alta della classifica occhi puntati su Rovereto-Gardolo, con gli uomini di Nicola Laratta attualmente primi in classifica. Subito dietro Calciochiese e Benacense sono chiamate a match dall’alto quoziente di difficoltà con le ritrovate Sacco San Giorgio e Aquila Trento. Per i biancoverdi la tegola Santuliana, infortunatosi nell’ultimo turno con il Gardolo e costretto ai box per un lungo periodo. La sorpresa Ravinense, seconda in classifica, vuole ripartire dopo la sconfitta nell’ultima giornata, ma l’avversario è tutt’altro che semplice, perché il Borgo è alla ricerca di punti. L’Alense con la Bassa Anaunia deve tornare a vincere (un punto nelle ultime due giornate) per non perdere contatto dalle prime posizioni, mentre in fondo alla classifica andranno in scena match già fondamentali. Telve e Volano, rispettivamente penultima e ultima, cercano punti in una gara importantissima per entrambe – i biancorossi sono ancora fermi al palo – mentre i testa a testa tra Mezzocorona e Cavedine Lasino, oltre a Nago Torbole e Pinzolo Valrendena possono dare ossigeno a chi raccogliere bottino pieno.