Infinito Nicola Donati: a 44 anni firma con il Tione in Prima

Colpo gobbo del club giudicariese che si assicura un giocatore simbolo del calcio trentino: oltre 250 gol in una carriera che non finisce mai

In serie A il marziano è il croato Modric, che a 41 anni ha appena sottoscritto il prolungamento di contratto con il Milan che lo ritiene ancora un insostituibile del suo centrocampo.

Il Modric trentino si chiama invece Nicola Donati, anch'egli una sorta di marziano del nostro calcio poichè di anni ne ha 44 compiuti a maggio ed ha firmato in settimana per il Tione.

Un colpaccio per la società giudicariese che è sicura di trovare in Donati l'uomo giusto per conferire maggior qualità, personalità ed esperienza al suo organico. Sotto questo punto, alla faccia delle 44 primavere, va sul sicuro come certificano i venticinque anni di carriera fra Arco, Benacense, Fersina, Dro, Comano, Lavis, Condinese, Nago e Bleggio, perlopiù in serie D ed Eccellenza sempre come protagonista assoluto, capace di giocate, di assist e di gol che lo pongono ai livelli più elevati di sempre del calcio regionale. Una sorta di mito senza tempo se si pensa che solo negli ultimi campionati da over 40 ha realizzato qualcosa come 38 gol (25 nell'ultimo biennio in Prima).

Il Tione dunque ha posto la ciliegina di massimo prestigio sulla sua torta che ha visto in entrata altri sette rinforzi: i difensori Bagattini, Furlini e Romele, i centrocampisti Salvadori e Ghezzi, le punte Gjevori e Mele per un mercato che il diesse Mattia Pederzolli ha condotto con sagagia consegnando al riconfermato tecnico Nicola Giovanelli un organico che può legittimamente puntare a migliorare la settima piazza dell'ultima stagione. E magari strizzare l'occhio anche al podio, perché con un Donati in più nella faretra nulla è precluso: lo garantiscono i 218 gol segnati nel vari campionati regionali (177 in Eccellenza, 22 in Promozione e 25 in Prima) più qualche decina pure in D!