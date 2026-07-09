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Serie B

Per la difesa del Südtirol c'è Giacomo Stabile

Il Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con l’Inter per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Stabile.

Nato a Milano il 12 aprile 2005, entra a far parte del settore giovanile dell’Inter già in tenera età, dove completa l’intera trafila nel vivaio fino alla formazione Primavera. Difensore centrale, mancino naturale e dotato di una struttura fisica importante, nel settembre 2023 firma il suo primo contratto da professionista con il club meneghino.
Con la Primavera nerazzurra colleziona 26 presenze e una rete nel campionato di categoria, maturando, inoltre, esperienza europea con l’Under 19 nella UEFA Youth League. Nel corso della stagione 2023-2024 viene più volte aggregato alla prima squadra, entrando così a far parte del gruppo che conquista lo Scudetto e la Supercoppa Italiana.
Nel luglio 2024 l’Alcione Milano si assicura le sue prestazioni sportive a titolo temporaneo. Nella sua prima vera e propria esperienza tra i “grandi”, nel girone A di Serie C, Stabile mette a referto 26 presenze, 23 delle quali dal primo minuto. Successivamente si trasferisce in prestito alla Juve Stabia, in Serie B, dove debutta nella serie cadetta. Con la formazione campana colleziona 13 presenze in campionato, esordendo alla prima giornata contro la Virtus Entella. Dopo sei mesi approda, a titolo temporaneo, al Bari, in Serie B, dove conclude la stagione disputando tre partite.
Nel corso della sua crescita ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili azzurre. L’esordio con l’Italia Under 19 arriva il 14 febbraio 2024 nell’amichevole contro l’Austria, reso ancora più speciale dal gol realizzato 25 minuti dopo il suo ingresso in campo. Con l’Under 20 colleziona cinque presenze e una rete nel pareggio per 3-3 contro l’Inghilterra dello scorso 27 marzo. Più recente, l’8 giugno 2026, è invece il debutto, da titolare, con l’Italia Under 21 nell’amichevole vinta per 1-0 contro l’Albania.
«È un orgoglio per me poter vestire i colori del Südtirol. - afferma il giocatore - Il direttore sportivo Lovisa mi ha trasmesso, fin dal primo momento, un’ottima impressione di questa società, confermata poi anche da Raphael Kofler, con cui ho condiviso diverse esperienze nelle nazionali giovanili. Raphael mi ha parlato benissimo sia dell'ambiente all’interno del club che della città. C'è grande entusiasmo da parte mia, non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister ed iniziare questa nuova avventura».

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Classifica

Serie B: Sessione regolare
SquadraPG
Venezia8238
Frosinone8138
Monza7638
Palermo7238
Catanzaro5938
Modena5538
Juve Stabia5138
Avellino4938
Cesena4638
Padova4638
Mantova4638
Carrarese4438
Sampdoria4438
Virtus Entella4238
Empoli4138
Südtirol4138
Bari4038
Reggiana3738
Pescara3538
Spezia3538

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Bar Eldorado - terza classificata
Aston Birra - seconda classificata
Aguardiente - Prima classificata
Miglior portiere tesserati - Anton Turtarov
Mvp tesserati - Cristiano Subranni
Capocannoniere tesserati - Federico Franceschi
Black Sion - terza classificata
Bd Impianti - Seconda classificata