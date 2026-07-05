Promozione, mercato intenso: tutte le mosse fin qui registrate

Prima radiografia delle sedici protagoniste, come uscite da un mese di trattative e scambi.

E' stato un mercato davvero iperattivo quello che ha caratterizzato la Promozione trentina nel post campionato. Da quel 24 maggio che senza ulteriori code di spareggi aveva sancito la promozione di Anaune e Vipo e le retrocessioni di Alta Valsugana, Garibaldina e Avio si sono registrate un'infinità di operazioni che hanno riguardato innanzitutto le panchine e poi, senza soluzione di continuità, i giocatori. Le undici formazioni confermate in categoria, cui si sono aggiunte da sopra il Lavis e da sotto Condinese, Sacco San Giorgio, Pergine e Primiero hanno variato in maggioranza dei casi la guida tecnica con nove avvicendamenti e sette riconferme.

Di lì in poi è stato tutto un tourbillon di cambi di casacca con parecchie formazioni che hanno stravolto gli organici e solo una piccola parte rimasta fedele e se stessa. Tra le prime spiccano Dro Cavedine, Nago Torbole e Pergine, tra le seconde Primiero, Settaurense e Molveno. Ma i giochi sono lungi dall'essere conclusi: prima della ripartenza ufficiale c'è ancora oltre un mese e mezzo e diverse cose sono destinate a cambiare ancora.

Intanto parlando della nuova stagione urge segnalare che come in Eccellenza, anzi ancor più che in Eccellenza, saranno istituzionalizzati anche in Promozione gli anticipi al sabato che riguarderanno d'ufficio almeno due gare per giornata. E' il prezzo da pagare al mantenimento delle terne arbitrali vista e considerata l'endemica penuria di giacchette nere ed assistenti, ma alla fine lo "spezzatino" deciso dal Comitato Figc sembra venire accettato di buon grado dagli interessati. D'altronde in Alto Adige è già da diverse stagioni che ciò accade senza alcun contraccolpo o disagio particolare.

Tornando al mercato, risulta difficile indicare quali siano stati i colpi di maggior sensazione ma certamente non passano inosservati il "declassamento" di giocatori dall'Eccellenza quali i vari Rizzon, Devigili, Casagrande (foto sopra), Pozza, Zandonatti, Risatti, Grossi o i trasferimenti di "top" della categoria quali Stefani, Pecoraro tanto per fare dei nomi.

Di seguito, cliccando, eccovi il TABELLONE che riepiloga tutti i movimenti fin qui avvenuti, squadra per squadra. Senza dimenticare che, come già detto, da qui al 23 agosto data d'inizio della Coppa Trentino Dao Conad assisteremo sicuramente a molte altre mosse in grado di sparigliare aspettative e pronostici.